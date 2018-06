La Ferrari sorride in Canada | pole di Vettel davanti a Bottas Hamilton è solo quarto 

F1 - Mondiale 2018 : la Ferrari può sorridere dopo il GP nel Principato? Punti guadagnati sulla Mercedes e power uniti n.2 in Canada : Un secondo ed un quarto posto: è questo l’esito del GP di Monaco, sesta prova del Mondiale 2018 di Formula Uno, per la Ferrari. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen vanno via dal Principato, non avendo potuto replicare la doppietta dell’anno passato, visto il successo della Red Bull di Daniel Ricciardo, super performante nel corso di tutto il weekend monegasco. Si può sorridere o meno a Maranello per questo riscontro? La risposta è ...