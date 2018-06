La corsa all’economia dello spazio. L’Europa punta 16 miliardi : (Foto: GERARD JULIEN/AFP/Getty Images) Sedici miliardi di euro per la corsa allo spazio. A tanto ammonta la spesa iscritta dalla Commissione europea nella proposta di budget 2021-2027. Circa 5 miliardi in più rispetto agli investimenti 2014-2020, tre volte tanto quelli del precedente settennato. D’altronde, come si legge nella proposta che la Commissione ha spedito a Europarlamento e Consiglio europeo per avviare le negoziazioni (il cosiddetto ...

corsa all'anello Narni - La rivincita : Otto giorni per rivivere i sapori della Storia di Narnia, otto giorni di eventi, spettacoli ed enograstronomia, otto giorni che culminano con la disfida più sentita per ognuno dei tre Terzieri: la ...

Assetto corsa Competizione all’E3 2018 : Assetto Corsa Competizione, il nuovo videogioco con licenza ufficiale Blancpain GT Series, sviluppato da Kunos Simulazioni e pubblicato da 505 Games, verrà mostrato in anteprima a Los Angeles, durante l’E3 2018, presso lo stand di Thrustmaster. Assetto Corsa Competizione corre all’E3 2018 Sarà infatti possibile provare la versione pre-alpha di Assetto Corsa Competizione avvalendosi dei ...

Cassa Depositi e Prestiti - Costamagna : ‘No ad altro mandato’. corsa alla guida della controllata che il governo vuole più attiva : “Il vento del cambiamento sta soffiando dappertutto”. Il premier Giuseppe Conte non ha avuto neanche il tempo di pronunciare queste parole che sono arrivate novità dalla Cassa Depositi e Prestiti. D’intesa con il numero uno dell’Acri, Giuseppe Guzzetti, il presidente di Cdp, Claudio Costamagna, ha fatto sapere di essere indisponibile per un secondo mandato. L’annuncio è arrivato a sorpresa perché fino ad una manciata di giorni ...

Clamoroso Bari - club a serio rischio fallimento : è corsa contro il tempo! : Bari alle prese con il rischio fallimento che incombe sul club pugliese, la società adesso rischia la messa in liquidazione Dai playoff al fallimento il passo è breve. Il Bari sta rischiando davvero grosso ed ora è partita una corsa contro il tempo per mettere una pezza ad una situazione economica non certo idilliaca. Secondo quanto riportato da Repubblica, il Bari entro il 18 giugno non dovesse riuscire a ripianare perdite per 5,3 milioni di ...

Rally - Porro non molla mai E riapre la corsa tricolore : Dopo la vittoria all'esordio nel Mille Miglia, Stefano Albertini replica al Rally del Salento. Ma forse il giovane bresciano, che l'anno scorso ha recitato un monologo nel Campionato Italiano Wrc, ...

Fabrizio Biasin : il pallone è sgonfio? Moto - tennis e corsa esaltano gli italiani : Poi, in pieno marasma, ecco gli angeli custodi dello sport tricolore: Vale Rossi, leggenda vivente, si prende la pole al Mugello e, certo, la gara è un' altra cosa ma fa nulla: noialtri possiamo dire ...

MotoGp – Lorenzo chiude le porte alla Ducati : “il mio futuro non cambierà vincendo una corsa” : Jorge Lorenzo commenta le sue qualifiche al Mugello: lo spagnolo della Ducati parla anche del suo futuro lontano dal team di Borgo Panigale Pelle d’oca per Valentino Rossi davanti al pubblico del Mugello. Il pilota della Yamaha si regala la 55esima pole position di carriera in top class. In occasione del Gp d’Italia il Dottore ‘la fa grossa’ e si piazza davanti a tutti sulla griglia di partenza del sesto appuntamento del ...

La corsa di leghisti e grillini di Fvg alle seconde file del governo : Il via libera ai ministri apre i giochi per il sottogoverno anche in Friuli Venezia Giulia. Le ipotesi Pittoni sottosegretario all'Istruzione e Patuanelli capogruppo in Senato

Criterium del Delfinato – La Bahrain Merida pronta alla corsa francese pensando al Tour : La Bahrain Merida pronta per il Criterium del Delfinato 2018: la squadra di Vincenzo Nibali si prepara al Tour de France La 70ª edizione del Criterium del Delfinato inizierà con un prologo di 6.6km attraverso le strade di Valence, il 3 giugno. Dopo un lungo, duro lavoro nelle strade dell’Alvernia-Rodano-Alpi, la gara terminerà il 10 giugno a Saint-Gervais Mont-Blanc. La Bahrain Merida, per la corsa francese, schiererà Arashiro, Cortina, ...

RED BULL CLIFF DIVING WORLD SERIES : LA corsa AL TITOLO INIZIA DALLA PORTA DELL'INFERNO IN TEXAS - USA - : ... voglio mantenere al massimo le mie performance per rimanere nella Top 3, dimostrando che posso competere ad altissimi livelli, alla pari con i più grandi campioni di questo sport." La WORLD SERIES ...

Red Bull Cliff Diving World Series : la corsa al titolo inizia dalla porta dell’inferno [GALLERY] : Sabato 2 giugno in Texas prende il via il campionato mondiale di tuffi dalle grandi altezze, in diretta streaming sui canali Red Bull. In gara anche l’italiano Alessandro De Rose, al suo debutto da atleta titolare L’attesa è terminata: sabato 2 giugno la Red Bull Cliff Diving World Series si prepara ad emozionare il pubblico di tutto il mondo! Dopo un’edizione 2017 ricca di sorprese e risultati inaspettati, durante la quale Jonathan Paredes ha ...

Governo - oggi incarico a Cottarelli ma è corsa alle urne. Salvini : «Se Berlusconi lo vota addio alleanza» : Salta il Governo M5S-Lega dopo la rinuncia del premier incaricato Giuseppe Conte per il veto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla nominma di Paolo Savona a ministro...

Governo - oggi incarico a Cottarelli ma è corsa alle urne. Salvini : 'Se Berlusconi lo vota addio alleanza' : Salta il Governo M5S-Lega dopo la rinuncia del premier incaricato Giuseppe Conte per il veto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla nominma di Paolo Savona a ministro dell'Economia . L'ex commissario alla spending review Carlo Cottarelli stamani salirà al Quirinale per ricevere il nuovo incarico di formare un esecutivo che porti l'Italia di nuovo al voto. Il leader ...