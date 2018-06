La confessione choc | ' Io | minore | così ho ucciso per sbaglio'

La confessione - Oliviero Toscani ospite di Peter Gomez : “Foto choc con ragazza anoressica? Oggi le coprirei il volto” : “L’ho scelta tra 40 ragazze anoressiche, lei mi colpì perché aveva una faccia arrogante”. A La Confessione, stasera alle 23:30 su Nove, il fotografo Oliviero Toscani, ospite di Peter Gomez, torna sulla foto choc della giovane indossatrice anoressica che sconvolse il mondo della moda. “Ha ricevuto molto critiche per l’immagine della ragazza messa a nudo in quello stato”, ricorda il giornalista. Erano i tempi delle prime modelle ‘pelle ...

Nicole Kidman e la confessione choc "Io e Tom Cruise abbiamo perso 2 figli" : Un segreto celato per quasi trent'anni che viene a galla solo. A confessarlo è Nicole Kidman che parlando dei tempi in cui era sposata con Tom Cruise ammette di aver perso due figli. La rivelazione Al ...

confessione choc di Izzo : "Abbiamo rapito e ucciso una ragazzina 40 anni fa" : Tiziana PaolocciLe belve responsabili del massacro del Circeo uccisero anche in trasferta. Tornano a far scalpore le rivelazioni choc di Angelo Izzo, detenuto nel carcere di Velletri dove sta scontando la pena per il duplice omicidio di Ferrazzano. Il mostro sostiene di essere dietro a un'unica catena di sangue, che legherebbe la morte di Rosaria Lopez, massacrata nella notte tra il 29 e il 30 settembre 1975 nel litorale pontino, Maria Carmela ...

Veronica incontra la sua fidanzata Valentina e fa una confessione choc : «Grazie a lei non mi taglio più» : Veronica Satti ha ricevuto una bellissima sorpresa all'interno della Casa del Grande Fratello durante la diretta della sesta puntata. Invitata dalla D'Urso in confessionale , la figlia di Bobby Solo ...

“L’aborto - ero confusa… Poi”. La confessione choc di Giulia Michelini. Quel segreto tenuto nascosto che ha cambiato - per sempre - la vita dell’attrice : Il prossimo 2 giugno Giulia Michelini compirà 33 anni ed è sul set da quando era una ragazzina, precisamente dal 2002. L’attrice italiana è diventata famosa interpretando il ruolo di Rosy Abate in ”Squadra antimafia”, mentre qualche mese fa è stata la protagonista della serie tv totalmente dedicata alla “Regina di Palermo”. Ben 15 anni sul set e mamma da 12 anni di Cosimo Giulio. L’attrice infatti è rimasta incinta a soli 19 ...

“Non posso farlo”. Emma Marrone - la salute e il dramma privato. La confessione choc della cantante : “È da bambina che mi porto dietro questo problema” : È l’eroina di migliaia di ragazzine, ma anche di donne in carriera di parecchi maschietti. Parliamo naturalmente di Emma, pseudonimo di Emmanuela Marrone, classe 1984, una delle artiste più amate nel panorama della musica italiana. In una recente intervista però, quella che sembra una donna tutta d’un pezzo si è autodefinita “paranoica” e “molto ipocondriaca”, ma perché? Ha “paura di tutto” a ...

“Ecco che malattia ho”. La confessione choc di Georgette Polizzi arriva solo ora. Sulla sedia a rotelle dopo un malore - l’ex concorrente di Temptation Island ha dato la triste notizia : “Ma non voglio arrendermi” : Georgette Polizzi era la bellissima e super sexy fidanzata di Davide Tresse. Per mettere alla prova il loro amore i due avevano deciso di partecipare al reality ”Temptation Island”. Nonostante le tentazioni e corteggiamenti di ogni tipo, Georgette e Davide avevano deciso di rimanere uno al fianco dell’altra. Purtroppo dopo “Temptation Island” si è aperto un capitolo molto triste nella vita di Georgette. La giovane stilista ha ...

Paola Di Benedetto - lacrime e confessione choc in tv. Voleva dirlo a tutti - ma la commozione è stata più forte di lei - è successo tutto in diretta : Paola Di Benedetto è stata ospite di ‘Verissimo’ e per la prima volta ha voluto parlare a cuore aperto in una trasmissione televisiva dalla fine della sua storia con Francesco Monte. Storia che ha monopolizzato il gossip degli ultimi tempi. Quali sono i motivi che hanno spinto i due a lasciarsi? Paola è ancora innamorata di Francesco? Queste e tante altre domande simili le sono state poste durante la trasmissione da Silvia ...

Grande Fratello 15 : Nina Moric e la confessione choc sul figlio perduto da Favoloso | VIDEO : La confessione choc di Nina Moric sulla perdita del figlio di Favoloso. La rivelazione dolorosa della modella croata e dell’imprenditore napoletano. Dopo quattro anni d’amore e aver condiviso molte esperienze la coppia ha vissuto anche questo dolore. Grande Fratello 15: la Moric e Favoloso aspettavano un figlio, la rivelazione sull’aborto spontaneo Altro giro, altra corsa! Dopo l’ingresso nella Casa più Spiata d’Italia della Senatrice Pezzopane ...

Mogliano - 'Ho spinto la bimba giù dal terrazzo : una voce mi ha detto di farlo' : confessione choc della mamma : 'Ho spinto giù la bambina, una voce mi ha detto di farlo'. Non è stato un incidente quello che domenica a Mogliano ha messo a repentaglio la vita di una piccola di nemmeno tre anni , ma un terribile ...

'Ho fatto sesso con lui'. Vladimir Luxuria - confessione choc : 'Giovane, muscoloso, il mondo dello spettacolo… Si vedono in un motel'. E già si parla di coppia

“Ho fatto sesso con lui”. Vladimir Luxuria - confessione choc in diretta. Quella notte di fuoco con un nome grossissimo : “È arrivato con la scorta - temevo ci scoprissero insieme…” : Nelle scorse settimane il suo nome era rimbalzato sui giornali italiani per un lieto motivo: la notizia di un nuovo amore arrivato all’improvviso nella sua vita. I giornali scrivevano infatti di un colpo di fulmine per Vladimir Luxuria, che pareva aver trovato un compagno definito sulle testate come “bellissimo”, capace di far perdere completamente la testa alla transgender più famosa d’Italia. Si tratterebbe ...

Grande Fratello 2018 - rapporto orale tra due maschi? La confessione choc Video : Ennesimo colpo di scena sul Grande Fratello 2018, dove proprio in queste ore c'è stata una confessione a luci rosse [Video]che riguarda due concorrenti maschi di questa quindicesima edizione del reality show condotto da Barbara D'Urso. Le gossip news che arrivano dalla casa più spiata d'Italia rivelano che Angelo, noto come il Ken umano italiano, si è lasciato andare ad una confessione a luci rosse, rivelando un episodio che sarebbe avvenuto nel ...