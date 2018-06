La Casa di Carta | ufficiale la terza stagione nel 2019

Il successo “incomprensibile” de La Casa di Carta secondo Pedro Alonso : “C’è un po’ di me in Berlino - lo adoro” : Mentre cresce l'attesa per la terza stagione de La Casa di Carta, che però contrariamente ai rumors trapelati negli ultimi giorni non sarà su Netflix prima del 2019, gli attori spagnoli protagonisti della serie, che hanno trovato un'enorme popolarità in mezzo mondo dopo il record di visualizzazioni in streaming, continuano ad interrogarsi sui fattori di un tale inaspettato successo. In occasione del festival cinematografico di Pollestres, ...

La Casa di Carta : Netflix beffato dalla tv generalista spagnola : La Casa di Carta C’è una cosa che accomuna Canale 5 e Netflix: l’essersi fatti beffare dalla tv spagnola, anzi dalla tv generalista spagnola. Se il fenomeno seriale di Canale 5 degli ultimi anni è Il Segreto, arrivato in palinsesto quasi come una scommessa, la compagnia di streaming è stata travolta da La Casa di Carta. La fiction, su una spettacolare (e a tratti surreale) rapina alla Zecca di Stato, è il titolo Netflix, non in ...

L’uscita de La Casa di Carta 3 anticipata al 2018? Netflix interviene e fa chiarezza sui rumors : La grande attesa per l'uscita de La Casa di Carta 3 su Netflix ha generato parecchia confusione nel pubblico, soprattutto in Spagna e nella penisola iberica in generale: questa settimana sono emerse voci riportate da diversi siti nazionali spagnoli e portoghesi secondo le quali l'attesissima terza stagione de La Casa de Papel sarebbe stata pubblicata il 29 settembre di questo stesso anno, dunque molto prima del previsto. Sebbene l'idea di un ...

Bomba carta sull'uscio di Casa di un pensionato - misteriosa intimidazione : casaRANO - E' mistero a casarano dove nella notte, poco dopo le 3, ignoti hanno collocato una Bomba carta sulla porta d'ingresso dell'abitazione di una famiglia composta da tre persone. L'esplosione, ...

Assaltano un carcere imitando i personaggi de La Casa di Carta - la follia di alcuni youtuber brasiliani è finita male : Devono aver pensato che fosse uno scherzo capace di incrementare enormemente l'engagement del loro canale Youtube, ma travestirsi da personaggi de La Casa di Carta per assaltare un carcere non si è rivelata propriamente un'iniziativa geniale. L'idea è venuta a un gruppo di youtuber brasiliani, che ha voluto realizzare uno scherzo da divulgare sul proprio canale, sfruttando l'onda lunga del successo della serie Netflix che è esploso in tutto ...

Berlino ne La Casa di Carta 3? Parla Pedro Alonso : “In linea di principio non ci sarò : vado a Parigi” : I dubbi sulla presenza del personaggio di Berlino ne La Casa di Carta 3 cominciano a farsi più insistenti dopo le parole di Pedro Alonso: l'attore spagnolo che interpreta il folle dandy della banda di rapinatori della Zecca dello Stato di Spagna nella serie cult di Netflix ha rilasciato un'intervista alla testata argentina La Nacion in cui semina dubbi sulla sua partecipazione alla nuova stagione appena annunciata dal servizio ...

La Casa di Carta : elogio al (cinico) Berlino : C’è chi è in preda alla passione per Álvaro Morte, per quella sua aria da nerd latino, un po’ impacciato, quasi a disagio con le donne, con quel piglio da intellettuale di sinistra e c’è chi invece impazzisce per Berlino, il personaggio chiave della serie Netflix La Casa di Carta, interpretato da Pedro Alonso, con i suoi 2,2 milioni di follower su Instagram (conquistati in poco meno di due anni, il primo post sul social è apparso nel ...

Tra soap opera e Casa di carta - lo spettacolo del nascente governo : di Mario Ajello Tra soap opera e Casa di carta. È nazional-popolare la storia del governo giallo-verde, che poi sono i colori brasiliani delle telenovelas. E tutti gli spettatori a chiedersi: come ...

Da “Tototruffa” alla “Casa di carta” - il cinema che ispira il contratto Lega-M5s : E’ un “programma bomba”, il più ambizioso di sempre. Se poi l’accordo dovesse saltare, Salvini e Di Maio possono sempre riciclarselo come script per la terza stagione della “Casa di carta” su Netflix, già annunciata dal regista Jesus Colmenar come “qualcosa di brutale, speciale, molto potente”. Perf

Facce nuove ne La Casa di Carta 3 - nei nuovi episodi il cileno Benjamín Vicuña per un’altra rapina? : Netflix sta lavorando alacremente a La Casa di Carta 3, terza parte della serie cult di Álex Pina che sarà presentata in anteprima sulla piattaforma streaming a fine estate 2019. I produttori hanno già anticipato che sarà una stagione "più grande e brutale delle due precedenti", con il cast originale che riapparirà in gran parte nei nuovi episodi, insieme ad alcune novità. Tra queste, potrebbe esserci una nuova attrazione internazionale, ...

Bella Ciao ne La Casa di Carta conquista anche il Medio Oriente : la cover saudita nel video di Netflix : La scelta di inserire Bella Ciao ne La Casa di Carta come inno di una nuova "Resistenza" reinterpretata a modo loro dai protagonisti della più grande rapina della storia, quella alla Zecca di stato spagnola, ha fatto conoscere questo canto popolare partigiano in tutto il mondo. Gli ascolti in streaming del brano, nelle diverse versioni in cui è stato inciso in oltre 70 anni di storia, hanno subito un'impennata, il pubblico di mezzo mondo l'ha ...

La Casa di carta 3 non deluderà - 'abbiamo un'ottima idea per andare avanti' : parla il creatore Álex Pina : Poi è arrivata Netflix, la divisione in due parti e la distribuzione tra il 2017 e il 2018 in tutto il mondo. E il boom di visualizzazioni e consensi ha portato dritto il gigante dello streaming ad ...

La Casa di carta 3 non deluderà - “abbiamo un’ottima idea per andare avanti” : parla il creatore Álex Pina : La casa di carta 3 non era nei piani di Álex Pina, che aveva ideato la saga dei raPinatori della Zecca di Stato spagnola in un'unica stagione per Antena3. Poi è arrivata Netflix, la divisione in due parti e la distribuzione tra il 2017 e il 2018 in tutto il mondo. E il boom di visualizzazioni e consensi ha portato dritto il gigante dello streaming ad entrare nella produzione della serie per crearne una terza stagione, in arrivo nel ...