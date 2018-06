La carica degli avvocati che gettano la toga per fare gli impiegati

Rai : la carica degli aspiranti consiglieri - 236 candidature per 4 posti nel CdA : La legge di riforma introduce la figura dell'amministratore delegato che è nominato dal CdA dell'azienda su proposta dell'assemblea dei soci , il ministero dell'Economia, , e rimane in carica tre ...

Chiuse le indagini a carico degli autori dello smaltimento di 31.000 mc di rifiuti speciali liquidi scaricati nel Basento : I Carabinieri Forestali hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera ai responsabili di Tecnoparco, Syndial, Drop e ...

Conte è il premier incaricato : «Io - avvocato difensore degli italiani» : «Sarò l'avvocato difensore degli italiani». Giuseppe Conte, l'avvocato indicato da M5S e Lega come possibile presidente del Consiglio, ha ricevuto ieri pomeriggio...

Giuseppe Conte è il premier incaricato : 'Io - avvocato difensore degli italiani' : Ccome da prassi, Giuseppe Conte ha accettato con riserva, l'incarico che gli ha affidato ufficialmente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella . L'incontro tra i due è durato quasi due ore. ...

Governo - Conte incaricato da Mattarella : 'Sarò avvocato difensore degli italiani. Nasce il governo del cambiamento' : E proprio sull'Economia si annuncia battaglia : la Lega insiste sul nome di Paolo Savona, economista esperto e capace che però da anni ha virato su posizioni fortemente critiche su Unione e Euro. ...

Governo - Conte incaricato da Mattarella : 'Sarò lavvocato difensore degli italiani' : Giuseppe Conte , indicato da M5S e Lega quale presidente del Consiglio , è stato incaricato dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella , di formare il Governo, e ha accettato "con riserva" l'incarico. ...

Governo - Conte incaricato da Mattarella : 'Sarò lavvocato difensore degli italiani' : 23 mag 18:45 Lega: Giorgetti non è candidato all'Economia Fonti della Lega smentiscono che Giancarlo Giorgetti sia candidato al ministero dell'Economia e ritengono destituite di fondamento le voci ...