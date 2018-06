Kosovo | morto il presidente della Federcalcio

calcioweb.eu

(Di sabato 9 giugno 2018) Ildel, Fadil Vokri, che in passato aveva giocato nel Partizan Belgrado e per la nazionale jugoslava, e’d’infarto all’eta’ di 57 anni. Come hanno riferito i media a Pristina e a Belgrado, Vokri si e’ sentito male mentre faceva allenamento. Considerato una leggenda del calcio kosovaro, Vokri gioco 12 volte con la nazionaleJugoslavia, dove debutto’ nel 1984, segnando sei reti, Nel Partizan militò dal 1986 al 1989, mettendo a segno 13 gol. Fu tra gli otto che portarono la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura Giochi invernali di Sarajevo nel 1984, e nel 1987 fu nominato miglior calciatoreJugoslavia. Dopo il 1989 gioco’ anche in Francia e Turchia. Dopo il conflitto armato indi fine anni Novanta, Vokri tornò in patria, divenendo direttore del Pristina, la squadra dove aveva ...