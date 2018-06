Karate | Premier League Istanbul 2018 | altre tre finali per l’Italia! Il kata a squadre

Karate - Premier League Istanbul 2018 : grande Italia nella prima giornata! Viviana Bottaro e Sara Cardin volano in finale - Crescenzo ed El Sharaby per il podio : L’Italia apre nel migliore dei modi la quinta tappa della Premier League di Karate. Sul tatami di Istanbul (Turchia) gli azzurri si rendono grandi protagonisti della prima giornata con le nostre due fuoriclasse Viviana Bottaro e Sara Cardin che volano in finale, mentre Angelo Crescenzo e Ahmed El Sharaby lotteranno per il terzo gradino del podio. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dal kata femminile dove Viviana ...

Karate - Premier League 2018 : Sara Cardin e Luigi Busà le stelle azzurre a Istanbul - il campione europeo Michele Martina punta a confermarsi al vertice : Il gotha del Karate in ambito internazionale si appresta a salire sul tatami in occasione della quinta tappa della Premier League 2018, che andrà in scena a Istanbul (Turchia) tra venerdì 8 e domenica 10 giugno. Non mancherà davvero nessuno nell’appuntamento che di fatto proietterà gran parte degli atleti verso le vacanze estive, nella fase transitoria tra gli Europei e i Mondiali, che si terranno a Madrid tra il 6 e l’11 novembre. E ...

Karate - Premier League 2018 : i convocati dell’Italia per la tappa di Istanbul. Ci sono Busato - Bottaro e Cardin : L’Italia sarà protagonista a Istanbul (Turchia) dove nel weekend dell’8-10 giugno andrà in scena una tappa della Premier League 2018 di Karate. La nostra delegazione sarà composta da Mattia Busato e Viviana Bottaro nel kate, poi Sara Cardin (55kg) e Simone Marino (+84g) nel kumite. Si torna dunque in gara dopo i trionfali Europei di poche settimane, gli azzurri proveranno a mettersi ulteriormente in luce soprattutto con i nostri due ...

Karate - Premier League Rabat 2018 : in Marocco arriva un solo podio per l’Italia. Serve una svolta in vista degli Europei : Si è svolta questo fine settimana a Rabat (Marocco) la quarta tappa stagionale della Premier League di Karate, il torneo internazionale più importante della WKF. L’Italia porta a casa un solo podio, con il terzo posto ottenuto nel kata a squadre femminile. Una gara quindi non particolarmente positiva, visto che si trattava anche dell’ultimo grande appuntamento prima degli Europei, che si svolgeranno a Novi Sad dal 10 al 13 maggio. Andiamo quindi ...

Karate - Premier League 2018 : Samuel Stea sconfitto da Yakan nella finale per il terzo posto del kata - Italia con un solo podio a Rabat : Si chiude senza podi individuali l’avventura dell’Italia a Rabat, dove è andata in scena la terza tappa della Premier League 2018. Samuel Stea non è riuscito a salire sul podio nel kata, perdendo la finale per il terzo posto contro il turco Yakan, che ha prevalso 4-1 mettendo a repentaglio le velleità dell’azzurro, abilissimo nel fare incetta di vittorie nella sua pool di ripescaggio fino a guadagnarsi l’accesso alla ...

Karate - Premier League Rabat 2018 : terzo posto per l’Italia nel kata a squadre femminile. Samuel Stea in lotta per il podio nell’individuale : La seconda giornata di gare a Rabat (Marocco), per la quarta tappa stagionale della Premier League di Karate, regala le prime soddisfazioni all’Italia. Infatti la squadra femminile del kata conquista il terzo posto, mentre Samuel Stea si giocherà il podio domani nel kata individuale. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati odierni. Partiamo dalla gara di kata a squadre femminile, dove il terzetto delle Fiamme Oro formato da ...

Karate - Premier League Rabat 2018 : l’Italia non brilla nella prima giornata - nessun azzurro in lotta per il podio : Si è aperta oggi a Rabat (Marocco) la quarta tappa stagionale della Premier League di Karate. Questa prima giornata di gare non ha regalato particolari gioie all’Italia, visto che nessuno degli azzurri impegnati sarà in lotta per il podio. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati odierni. Partiamo dal kata femminile, dove Sara Battaglia si ferma ai piedi del podio. L’atleta delle Fiamme Oro è riuscita a superare brillantemente ...