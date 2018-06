Juventus | nuovo assalto a Milinkovic-Savic | Rugani e Pjaca nella trattativa

Juventus - Dybala spinge per il ritorno di Pogba : "Sarebbe bello giocare di nuovo insieme" : "Pogba? Sarebbe bello tornare a giocare insieme, non avremmo più bisogno di fare le videochiamate". Così Paulo Dybala a Tyc Sports a proposito di un ritorno del centrocampista francese alla Juventus. ...

Juventus - Giulia Bongiorno si dimette dal cda/ Agnelli : “Auguri per il nuovo incarico di ministro” : Juventus, Giulia Bongiorno si dimette dal cda. Il presidente Agnelli la saluta: “Auguri per il nuovo incarico di ministro”. Ultime notizie sulla neo ministra per la Pubblica Amministrazione(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 17:05:00 GMT)

Juventus - Lichtsteiner è un nuovo giocatore dell'Arsenal : TORINO - Il passaggio di Stephan Lichtsteiner all'Arsenal era nell'aria da tempo, ma ora è diventato realtà. E' stato proprio il club inglese a ufficializzare l'ingaggio dell'esterno svizzero. Il ...

Calciomercato Milan - nuovo inserimento per Alvaro Morata : duello con la Juventus e l’alternativa dei rossoneri è di lusso : Calciomercato Milan – L’ultima stagione non entusiasmante ha convinto il Milan a cambiare strategia sul mercato, previsti pochi innesti ma di un certo spessore. Nelle ultime finestre di mercato si sono rivelate sbagliate le scelte per l’attacco, in particolar modo non è arrivato il top player in grado di fare la differenza, l’uomo più importante è stato Cutrone, un giovane esploso nell’ultima stagione ma che ha ...

Juventus - Rugani la chiave per Milinkovic-Savic : via al nuovo affondo : Juventus, Rugani- Dopo il secco no di Lotito alla prima offerta bianconera da 80 milioni di euro per Milinkovic-Savic, la Juventus sarebbe pronta a puntare tutto sul piano B. Come riporta l’odierna edizione del “Corriere della Sera”, i bianconeri sarebbero pronti a mettere sul piatto della bilancia il cartellino di Rugani per convincere Lotito a […] L'articolo Juventus, Rugani la chiave per Milinkovic-Savic: via al nuovo ...

Juventus - assalto a Busquets : ecco chi è il nuovo obiettivo bianconero : Juventus, assalto A Busquets- La Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Oriol Busquets, giovane talento classe 1999, attualmente in forza al Barcellona. Come riporta l’odierna edizione di “Mundo Deportivo“, il giocatore, con contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2018, sarebbe un chiaro obiettivo bianconero. STAGIONE SFORTUNATA, MA TANTA QUALITA’ Una stagione caratterizzata […] L'articolo Juventus, ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : doppio colpo Milan - biltz Juventus ed il nuovo portiere del Napoli - mosse di Lazio e Cagliari : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato in Serie A sta entrando nella fase importante, ecco tutte le trattative del giorno. La Juventus dopo la doppietta campionato-Coppa Italia lavora per preparare la prossima stagione, bianconeri protagonisti sul mercato. Non solo Emre Can e Pellegrini, i bianconeri cercano un altro centrocampista, richiesta importante da parte di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ i ...

Morata-Juventus - blitz in hotel : nuovo vertice : TORINO - Un altro colloquio tra la Juventus e Alvaro Morata , sempre a Milano. Un faccia a faccia molto più intimo e privato. Location diversa, ma stessi protagonisti: il ds juventino Fabio Paratici e ...

Calciomercato Juventus - dalla Spagna : “quasi fatta per un nuovo centrocampista” [NOME e DETTAGLI] : Calciomercato Juventus – La Juventus non si ferma e ha intenzione di costruire una squadra ancora più importante in vista della prossima stagione. Nel frattempo arrivano novità importanti direttamente dalla Spagna, il futuro di Adrien Rabiot sembra destinato a diventare bianconero. Si allontana infatti il rinnovo del contro con il Psg e starebbe valutando la possibilità di trasferimento in Italia, trattativa considerata dai media in stato ...

Calciomercato Juventus - ecco il nuovo 11 di Allegri : 4 colpi ed una cessione eccellente in attacco - la squadra per tentare l’assalto al Triplete [FOTO] : La Juventus ha concluso la stagione con la vittoria di scudetto e Coppa Italia, rimane però la delusione per il percorso in Champions League con l’eliminazione contro il Real Madrid. La prima decisione per la nuova stagione è stata quella di confermare il tecnico Massimiliano Allegri, la scelta è stata quella di proseguire con il progetto per ritentare l’assalto al Triplete. La dirigenza bianconera si sta muovendo per la prossima stagione, ...

Juventus - avanti per Perin : nuovo vertice con il Genoa : TORINO - Mattia Perin vuole la Juve e la sensazione è che alla fine verrà accontentato. Genoa e Juventus, dopo essersi soltanto sfiorate in Lega, a breve si incontreranno per trovare un compromesso. I ...