Juventus | Morata è il terzo moschettiere per la Champions

Calciomercato Juventus/ Chiaradia : Morata bianconero? Perchè no - ma Higuain potrebbe partire - esclusiva - : Calciomercato Juventus: intervista esclusiva a Pietro Chiaradia sulle prossime mosse di mercato della Vecchia Signora. Possibile l'arrivo di Morata.

Calciomercato Milan - nuovo inserimento per Alvaro Morata : duello con la Juventus e l’alternativa dei rossoneri è di lusso : Calciomercato Milan – L’ultima stagione non entusiasmante ha convinto il Milan a cambiare strategia sul mercato, previsti pochi innesti ma di un certo spessore. Nelle ultime finestre di mercato si sono rivelate sbagliate le scelte per l’attacco, in particolar modo non è arrivato il top player in grado di fare la differenza, l’uomo più importante è stato Cutrone, un giovane esploso nell’ultima stagione ma che ha ...

Calciomercato Juventus : le ultime su Cancelo - Morata e la pazza idea di Marotta : Calciomercato Juventus, trattative concitate in casa bianconera con l’amministratore delegato Beppe Marotta impegnato in diversi affare caldi Calciomercato Juventus – Beppe Marotta ha iniziato a muoversi con una certa “frenesia”. Il mercato in casa Juventus è entrato nel vivo e dopo l’affare Emre Can, il club bianconero si appresta a chiudere altri acquisti di spessore. Il primo in ordine di tempo potrebbe essere ...

Calciomercato - Juventus-Morata cena social : 'Certi amori non finiscono' : "Certi amori non finiscono" con tanto di cuore finale. Il testo del messaggio Instagram pubblicato sul profilo ufficiale di un ristorante di Torino ha scaldato i cuori dei tifosi bianconeri: in foto, ...

Juventus-Morata - lo spagnolo allo scoperto : “Ritorno? Ancora non so nulla…” : Juventus-Morata- Alvaro Morata, avvistato a Torino nelle scorse ore, ha colto l’occasione per sottolineare il motivo del suo arrivo in città, mettendo fine alle ipotetiche voci di un summit di mercato con la dirigenza juventina. L’attaccante spagnolo, ai microfoni di “TuttoSport“, ha sottolineato di essere a Torino per una festa di compleanno e per le […] L'articolo Juventus-Morata, lo spagnolo allo scoperto: ...

Calciomercato Juventus - Morata allo scoperto sul possibile ritorno in bianconero : Calciomercato Juventus – La Juventus al lavoro per la prossima stagione, ultime ore di Calciomercato caldissime con il club bianconero alla ricerca di importanti colpi per il tecnico Massimiliano Allegri. Oltre alla trattativa per Milinkovic-Savic, i bianconeri sperano di chiudere a breve per il ritorno dell’attaccante Alvaro Morata, il calciatore del Chelsea sembra confermare le possibilità di un possibile ritorno. Lo spagnolo ha ...

Morata ci spera : 'Tornare alla Juventus? Vediamo' : TORINO - Di nuovo insieme, nello stesso albergo, come tre anni fa quando, giovani attaccanti della Juventus , Alvaro Morata e Simone Zaza condividevano anche la stessa camera in ritiro. A riunirli, ...

Morata : 'Io alla Juventus? Qui ho tanti amici' : 'Un mio ritorno alla Juve? Non so niente, sono a Torino con amici'. Morata , sbarcato sabato all'ombra della Mole, dribbla le domande dei curiosi, a caccia di notizie e selfie. Ma se due indizi fanno ...

Calciomercato Juventus - Morata si allontana : Il Chelsea non accetta la proposta di Marotta. Smentita su Lewandowski Juventus Morata / Alvaro Morata si allontana dalla Juventus , almeno secondo quarto riferisce 'Rai Sport'. Arriverebbero infatti segnali negativi per il ritorno del centravanti spagnolo in bianconero, vista l'intenzione del Chelsea a concedere il via libera alla formula proposta da Marotta, ovvero ...

Juventus - Morata è a Torino : selfie e sorrisi. Ritorno ad un passo? : Juventus, Morata- Alvaro Morata è a Torino. L’attaccante spagnolo è stato avvistato in città tra lo stupore di alcuni tifosi bianconeri, che riconoscendolo hanno colto l’occasione per fare alcuni selfie ricordo e per convincere l’attaccante a far Ritorno a Torino. VIAGGIO DI PIACERE O COLLOQUIO CON LA SOCIETA’? Qual è il reale motivo del viaggio […] L'articolo Juventus, Morata è a Torino: selfie e sorrisi. Ritorno ...

Juventus - Morata per le vie di Torino : esplode l'entusiasmo dei tifosi : Alvaro Morata a Torino. Basta la sua presenza in giornata nelle vie del centro cittadino a scatenare l'entusiasmo dei tifosi della Juventus per quello che sarebbe un graditissimo ritorno. Gli indizi ...

Juventus - Morata e Martial non tramontano : TORINO - Le voci sull'avvicinamento della Juventus a Mauro Icardi continuano a circolare, nonostante le smentite, e il rumore provocato dal nome del centravanti interista sta relegando nel silenzio l'...

Morata al Milan? / Dalla Spagna : rossoneri a un passo da un ex Juventus - ma c'è pure Zaza : Morata al Milan? Dalla Spagna: i rossoneri sarebbero a un passo da un ex attaccante della Juventus, si pensa al bomber del Chelsea ma nel mirino c'è pure Simone Zaza del Valencia.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 09:52:00 GMT)

Morata-Juventus - blitz in hotel : nuovo vertice : TORINO - Un altro colloquio tra la Juventus e Alvaro Morata , sempre a Milano. Un faccia a faccia molto più intimo e privato. Location diversa, ma stessi protagonisti: il ds juventino Fabio Paratici e ...