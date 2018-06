Italia Si | il nuovo impegno di Marco Liorni per Rai 1 A “La Vita in Diretta” dice

Un Italiano su otto domani si recherà alle urne - primo test del nuovo governo : Sette mln di italiani si recheranno alle urne per un turno amministrativo che riguarderà complessivamente 761 comuni. Tra questi sono compresi venti importanti capoluoghi. Lega e M 5s si presentano ...

Nuovo orario estivo TrenItalia - 110 fermate in più : ROMA - L'estate Trenitalia inizia il 10 giugno: cambia la programmazione oraria e prendono il via speciali promozioni per famiglie, giovani, anziani e viaggi pet friendly. Al centro ci sarà il turismo ...

Come cambia la vita di Marco Cecchinato? Il nuovo ranking ATP e quanti soldi ha guadagnato al Roland Garros : l’Italia ha un top player : Marco Cecchinato non è riuscito a realizzare l’impresa ed è stato sconfitto da Dominik Thiem nella semifinale del Roland Garros 2018. Il sogno italiano si è fermato sul più bello ma il tennista palermitano è entrato in una nuova dimensione: per una settimana, grazie ai colpacci confezionati contro David Goffin e Novak Djokovic, è stato lo sportivo italiano più chiacchierato e ricercato. Il siciliano ha disputato un torneo meraviglioso ...

Spread e CDS di nuovo in ascesa. BankItalia e ABI rassicurano : Teleborsa, - Torna a salire lo Spread : il differenziale fra il rendimento del BTP italiano ed il "più sicuro" Bund tedesco si è spinto sino a 264 punti , +6,6%, , lontano dai picchi di oltre 300 ...

I 5 Seconds of Summer tornano in Italia : annunciato un nuovo concerto a Milano : A novembre 2018 The post I 5 Seconds of Summer tornano in Italia: annunciato un nuovo concerto a Milano appeared first on News Mtv Italia.

A Mosca sono molto contenti delle aperture del nuovo governo Italiano : 'Naturalmente ha concluso - il nuovo governo di coalizione sta appena iniziando a lavorare e le sue priorità di politica estera saranno chiarite'.

TrenItalia - countdown per il nuovo orario estivo da domenica 10 giugno : Teleborsa, - Meno di 48 ore di "conto alla rovescia" per l'entrata in vigore da domenica 10 giugno del nuovo orario estivo Trenitalia . L'offerta, presentata lo scorso 21 maggio a Milano dall'...

Marco Cecchinato è l’uomo nuovo del tennis Italiano o solo una favola? : “Sto vivendo un sogno, ora penserò alla prossima partita”. La risposta è stata ripetuta più volte al termine dei match giocati al Roland Garros: dopo la vittoria sullo spagnolo Carreno Busta (testa di serie numero 10 del torneo), dopo il successo su Goffin (numero 8) e ancora dopo aver superato Novak Djokovic che, seppur non più in cima al mondo, resta uno dei più forti tennisti in circolazione. Così Marco Cecchinato sta vivendo la sua favola, ...

FMI fiducioso sul nuovo Governo Italiano : Teleborsa, - Il Fondo Monetario Internazionale è "fiducioso" sul fatto il nuovo Governo in Italia perseguirà politiche in grado preservare la stabilità e a questo scopo "sarebbe importante preservare ...

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile per il forte maltempo in arrivo su mezz’Italia : allarme giallo e arancione : Allerta Meteo – Continuano gli effetti del minimo depressionario, posizionato sul Mediterraneo occidentale, che nelle prossime ore determinerà una fase di maltempo, in particolare sulle pianure del nord e localmente sulle regioni centrali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori ...

Angela Merkel - il piano per strozzare l'Italia : il nuovo Fondo monetario europeo - scenario spaventoso : L' Italia tra pochi giorni rischia di ritrovarsi di nuovo sotto schiaffo da Berlino. Intervistata dalla Faz , la cancelliera tedesca Angela Merkel ha messo nero su bianco l'ultimo, estremo tentativo ...