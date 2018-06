Ispettorato del lavoro ad Amazon | assuma 1 300 persone

Amazon Italia sfora le quote interinali - Ispettorato del lavoro : Assuma 1.300 persone : Teleborsa, - Buone notizie per gli oltre 1.300 lavoratori interinali della filiale Italiana di Amazon che potranno chiedere l'assunzione a tempo indeterminato. Lo ha deciso l'Ispettorato del lavoro al ...

Amazon ha sforato le quote di interinali. L’Ispettorato del lavoro : “Deve assumere 1.300 persone a tempo indeterminato” : Amazon Italia deve assumere 1.300 interinali perché ha sforato le quote per l’utilizzo di “lavoratori somministrati”. La decisione è stata presa dall’Ispettorato del lavoro al termine dell’accertamento, che mirava anche a chiarire la regolarità dell’utilizzo di braccialetti informatici per il controllo a distanza e il miglioramento della ricerca dei pacchi da parte dei dipendenti. Gli interinali potranno ...

