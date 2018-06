iPhone | Apple ridurrà la produzione dei nuovi melafonini | caratteristiche | prezzo e data

Apple : iPhone X guida vendite globali nel primo trimestre : I dati di vendita relativi al primo trimestre 2018 diffusi da IHS Markit evidenziano il dominio dei nuovi modelli Apple a livello di vendite. L'iPhone X è stato il modello di Apple punta con 12,7 ...

iPhone X domina vendite globali - ma i conti non tornano e Apple taglierà prezzi per nuovi modelli 2018 : L'iconico iPhone X guida le classifiche di vendite a livello globale ma per Apple i conti nei primi mesi del 2018 non tornano completamente perchè la somma delle vendite dei nuovi modelli non pareggia ...

App iPhone e iPad - le migliori del 2018 secondo Apple : Se l’anno scorso avevamo sbancato gli Apple Design Awards con due applicazioni italiane (Bear e AirMail 3), nel 2018 l’Italia rimane a bocca asciutta in uno dei premi più ambiti per quanto riguarda il design e innovazione nel mondo della Mela. Dopo aver svelato le novità dei propri sistemi operativi, tra cui anche il prossimo iOS 12, Apple ha premiato le capacità artistiche e le competenze tecniche degli sviluppatori di mezzo mondo, ...

Apple - a settembre arriva iPhone X ‘economico’ : Indietro 6 giugno 2018 2018-06-06T11:51:25+00:00 ROMA – Bisognerà aspettare settembre per i nuovi dispositivi targati Apple. Photo Credits: profilo Twitter @OnLeaks Tra questi, una versione economica di iPhone X. Il melafonino sarà uguale a quello che già c’è in commercio ma con alcune differenze: il display sarà da 6 pollici e avrà una sola fotocamera. Il […] L'articolo Apple, a settembre arriva iPhone X ‘economico’ proviene da NewsGo.

Così Apple vuole blindare gli iPhone e impedirne lo sblocco : La Apple sta preparando un brutto scherzo ad alcune società che promettono di aggirare le misure di sicurezza degli iPhone. E, di conseguenza, potrebbe anche riaccendere lo scontro con alcuni governi sul tema della crittografia, scontro che covava da un pò di tempo sotto le ceneri. Da quando il famoso braccio di ferro Apple-Fbi del 2016 per lo sblocco di un telefonino appartenuto a un terrorista si era interrotto grazie ...

Apple presenta iOS 12 che aggiornerà iPhone e iPad : Esperienze AR Condivise Con ARKit 2 gli sviluppatori possono creare le app in AR più innovative per la più grande piattaforma AR al mondo. Le loro app sono ancora più dinamiche grazie ai nuovi ...

Apple - dipendenza da iPhone : arriva l’app conta-minuti : Apple mette in campo nuovi strumenti per “limitare la dipendenza da smartphone”. Si tratta di una risposta diretta agli azionisti che quest’anno più volte hanno espresso preoccupazione per il nuovo “disturbo” che rischia di colpire soprattutto i più giovani. Nell’ultimo aggiornamento del sistema operativo Ios, quello per iPhone e iPad, è stata introdotta la funzionalità App Limits che tiene traccia del tempo ...

Con iOS 12 Apple vuole farci usare meno iPhone e iPad : (Foto: Apple) Una delle novità più significative che saranno introdotte su iOS 12 aiuterà gli utenti a usare iPhone e iPad sempre meno. L’ha presentata con entusiasmo il responsabile di iOS Craig Federighi sul palco della Worldwide Developers Conference che si è aperta ieri, ed è un sistema interno al sistema operativo pensato per mettere al riparo gli utenti dalle sirene di social network, videogiochi e app di intrattenimento (ma anche di ...

Ecco come Apple ci farà usare meno l’iPhone : La WWDC, la conferenza mondiale degli sviluppatori Apple, si è aperta oggi a San Jose, in California. Sul palco del McEnery Convention Center, Tim Cook ha cominciato con i numeri: i developer per i quattro sistemi operativi della Mela (iOS, Mac, WatchOS e tvOS) sono in tutto il mondo 20 milioni. Il numero più importante è però un altro: Apple ha pa...

Apple presenta iOS 12 e mette un freno all'abuso di iPhone : Un appuntamento annuale vitale per l'economia delle app, cresciuta a dismisura. In dieci anni Apple ha staccato agli sviluppatori un assegno di 100 miliardi di dollari. 'Offriamo agli utenti ...

“Batteria gate” - Apple rimborsa 60 euro a chi ha sostituito quella del proprio iPhone : Indietro 4 giugno 2018 2018-06-04T16:04:33+00:00 ROMA – Apple rimborserà, con un credito di 60 euro, tutti i clienti che hanno sostituito la batteria del proprio iPhone nel 2017. Cupertino non ci sta proprio a passare come azienda capace di truffare i propri affezionati. Nel “Batteria gate”, così, ha scontato la sostituzione fissando il prezzo a 29 […] L'articolo “Batteria gate”, Apple rimborsa 60 euro a chi ha sostituito quella del ...

iPhone e iOs 12 - news e rumors WWDC 2018 di Apple : arriva la funzione 'salute' : WWDC 2018: parte oggi lunedì 4 giugno 2018 l'annuale onferenza degli sviluppatori Apple iPhone e iOs 12, news e rumors WWDC 2018 di Apple: arriva la funzione 'salute' Inizia domani, lunedì 4 giugno ...

Apple : in arrivo il software contro la dipendenza da iPhone : Apple vuole che le persone si rendano conto di quanto tempo trascorrono con l’iPhone in mano, così da scongiurare eventuali dipendenze. Alla conferenza annuale degli sviluppatori al via lunedì prossimo, la compagnia di Cupertino dovrebbe svelare una serie strumenti per monitorare le ore e i minuti passati a usare lo smartphone e le singole applicazioni. Lo ha riferito Bloomberg citando una persona informata sui fatti. La novità arriverebbe ...

Così Apple vuole trasformare l'iPhone nel mazzo di chiavi di casa : Negli ultimi anni il telefono è diventato agenda, calcolatrice, pc, portafogli. E presto potrebbe diventare la chiave per aprire la porta di casa. L'idea (non del tutto inedita) è di Apple. Ma è chiaro che, al di là della primazia, quando a muoversi è un gruppo del genere, non cambia solo un'impresa: cambia il mercato. Secondo The Information, la Mela vorrebbe ampliare l'applicazione della Nfc ...