' Inter | lo Sporting rifiuta un' offerta per Piccini'

Calcio a 5 - UEFA Futsal Cup 2018 : Inter Movistar imbattibile! Gli spagnoli trionfano ancora contro lo Sporting CP e alzano al cielo il quinto trofeo della loro storia : L’ Inter Movistar si conferma la squadra più forte d’Europa. ancora una volta lo Sporting CP è costretto ad arrendersi nella finale dell’ UEFA Futsal Cup 2018 allo strapotere della corazzata spagnola, che può così bissare il trionfo dello scorso anno, portando a cinque i trofei in bacheca, più del doppio rispetto a tutti i suoi avversari. Niente da fare, dunque, per Merlim, Cavinato e Fortino, i tre italiani che militano tra le ...

Calcio a 5 - UEFA Futsal Cup 2018 : la storia si ripete - Sporting CP e Inter ancora in finale! Sconfitti Gyor e Barcellona : La storia si ripete. Saranno ancora una volta Sporting CP e Inter a contendersi la conquista dell’UEFA Futsal Cup. La finale dell’edizione 2018 è esattamente la stessa di un anno fa, quando a trionfare furono gli spagnoli. Ma stavolta a Saragozza l’esito appare tutt’altro che scontato e la stanchezza accumulata dall’Inter per avere la meglio nella sua semifinale potrebbe giocare a vantaggio dei lusitani che, pur non ...