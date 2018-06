Ingegneria e scienza | al via a Bologna il premio Mit Italia 

meteoweb.eu

(Di sabato 9 giugno 2018) Le biotecnologie, l’energia, l’, i materiali e i trasporti. Sono gli ambiti di studio nei quali sono stati selezionati gli 11 migliori progetti del Mit Italia 2018, che martedì prossimo prenderanno parte alla consegna dell’annualeinnovatori under 35. L’iniziativa di Mit Technology Review Italia (l’edizione nostrana della storica rivista del Massachusetts Institute of Technology di Boston), intende sottolineare l’importanza della ricerca scientifica per lo sviluppo sociale ed economico. E promuovere la cultura imprenditoriale che faccia dell’innovazione il suo core business. Il, oltre che da Mit Technology Review, è promosso daBusiness School e Università di, con il sostegno della Fondazione per la Collaborazione dei popoli, Banca Intesa San Paolo e Leonardo. Si comincia lunedì, alle 18, nella sede della ...