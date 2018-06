Incredibile Fortnite | utenti raggiungono Isola dello Spawn | puoi farlo anche tu

optimaitalia

(Di sabato 9 giugno 2018) Abbiamo una notizia buona e una cattiva. La buona è che l'insi può raggiungere. Quella cattiva è che non è proprio facilissimo portare a termine questa missione. Ma cos'è questa fantomatica?L'inTutti quelli che giocano assiduamente in, maad altri Battle Royale, sanno che la partita si apre sempre con lodi tutti i giocatori su una piccola porzione della mappa. Questa viene uata diciamo come sala d'aspetto, prima dell'inizio della battaglia. Sia nel Battle Royale di Epic Games che in PUBG questa zona è praticamente una piccolalontana da quella principale dove avviene la partita. Si tratta di un luogo assolutamente inaccessibile ai giocatori, che vengono invece dirottati, quando vogliono tranquillità, in zone sicure della mappa.Ovviamente se una cosa è irraggiungibile i giocatori ...