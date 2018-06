Incendi | roghi nel palermitano | allarme terreni incolti 

Caldo - scirocco e piromani : è già emergenza Incendi in Sicilia - 190 roghi solo ieri : Caldo, scirocco e piromani hanno già fatto scattare l’emergenza incendi in Sicilia: secondo i vigili del fuoco solo ieri sono stati oltre 190 gli interventi per incendi boschivi. Le province più colpite sono state quelle di Ragusa, Catania, Caltanissetta e Agrigento. Nel Ragusano ieri sono stati impiegati due Canadair e un elicottero, e sono state evacuate ottocento persone del Club Med. I vigili del fuoco del Comando di Catania sono ...

Incendi Ragusa : roghi sotto controllo - 800 turisti evacuati : Salvo piccoli focolai che non destano preoccupazione, è rientrata l’emergenza Incendi in provincia di Ragusa, dove ieri pomeriggio un vasto rogo ha interessato la riserva naturale di Kamarina costringendo all’evacuazione degli ospiti di un villaggio turistico. Le fiamme, la cui natura potrebbe essere dolosa, sono state alimentate dal forte vento di scirocco complicato le operazioni di spegnimento condotte da un elicottero dei ...

Incendi Emilia-Romagna : scatta il Piano antIncendio 2018 - lo scorso anno oltre 720 roghi : Al Piano antIncendio 2018 dell’Emilia-Romagna si applicheranno i contenuti del nuovo Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli Incendi boschivi per il periodo 2017-2021, approvato dalla Giunta regionale lo scorso agosto al termine di un percorso di condivisione con tutti i soggetti interessati: oltre alla Regione, vigili del fuoco, carabinieri forestali, volontariato di protezione civile, Anci, Uncem, Parchi ...

Incendi : decine di roghi a Palermo e provincia : decine di Incendi sono divampati a Palermo e in provincia. Tutte le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale e dei distaccamenti sono impegnate nelle operazioni di spegnimento. I roghi a Palermo in via Altofonte, in via Paratore, in via Vicinale Badame qui le fiamme minacciano le abitazioni. Incendi anche in provincia a Partinico, Trabia e Partinico. “Sotto accusa – spiegano le squadre antIncendio – i terreni ...

Incendi : Bagheria - sindaco emana ordinanza anti-roghi : Palermo, 29 mag. (AdnKronos) - Il Comune di Bagheria si porta avanti in materia di Incendi ed emana un'ordinanza con la quale fissa alcune misure di prevenzione. In particolare, nel periodo tra il 15 giugno e il 15 ottobre, il sindaco Patrizio Cinque ha disposto il divieto di accendere fuochi per la

Agerola - Il Comune cerca di prevenire i roghi : acquistato un mezzo antIncendio

Incendi Vesuvio : dopo i roghi in cammino per la rinascita : A luglio le fiamme dolose bruciarono intere pinete nell’area del Vesuvio fino a ridurle in cenere. Oggi, a distanza di nove mesi, in quei luoghi si organizzano visite alla riscoperta della natura. E’ l’iniziativa ”In cammino per la rinascita” organizzata da ‘Rete Civica per il Parco Nazionale del Vesuvio’ aperta a quanti hanno a cuore le sorti del vulcano piu’ famoso al mondo. Accompagnati da ...