Incendi | la Protezione Civile | “Due canadair in partenza per la Svezia”

meteoweb.eu

: RT @GiampTriz: A marzo abbiamo chiesto al Governo regionale di predisporre tutte le misure necessarie alla prevenzione degli incendi e da a… - PalermoM5S : RT @GiampTriz: A marzo abbiamo chiesto al Governo regionale di predisporre tutte le misure necessarie alla prevenzione degli incendi e da a… - osannacremonesi : Prevenzione incendi. M5S, Musumeci attivi subito protocollo Protezione Civile e Regione Siciliana @sel5stelle - MondoPalermo : Prevenzione incendi, M5S: “Musumeci attivi subito protocollo Protezione Civile e Regione Siciliana” -

(Di sabato 9 giugno 2018) Partiranno domani mattina da Ciampino dueCL 415 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Can 27 e Can 31, diretti in Svezia, a Stoccolma per fronteggiare l’eccezionale situazione di alto rischionel Paese scandinavo. Lo annuncia in una nota la. I velivoli, d’intesa con il capo Dipartimento della, Angelo Borrelli, e il capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Bruno Frattasi, sono stati attivati da Bruxelles su richiesta del Governo svedese nell’ambito del Meccanismo Europeo di, strumento dell’Unione Europea nato per rispondere tempestivamente ed in maniera efficace alle emergenze che si verificano su un territorio interno o esterno all’Unione, attraverso la condivisione delle risorse di tutti gli Stati membri. Date le ore di volo e lo scalo tecnico necessarie per raggiungere lo scenario ...