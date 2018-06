In viaggio con mia figlia | dal 10 giugno su Rete4

Il viaggio di Marco : prosegue un’avventura ricca di emozioni e di incontri : 1/3 ...

Vela – Il viaggio di Marco : prosegue un’avventura ricca di emozioni e di incontri : Marco Rossato ed il suo viaggio in giro per l’Italia: il racconto Da Nord a Sud grande accoglienza per il velista Marco Rossato, disabile agli arti inferiori, che sta circumnavigando il periplo italiano con la sola compagnia di Muttley, il suo fedele amico a quattro zampe. un’avventura ricca di emozioni quella organizzata dall’associazione “I timonieri sbandati”, iniziata il 22 aprile con la partenza dall’Arsenale di Venezia; un viaggio ...

Luca Carboni racconta il nuovo album «Sputnik» - viaggio in un pop reinventato - : Dal lavoro con Michele Canova e Christian Rigano alla passione per il disegno e la pittura, fino alla profonda ricerca del suono perfetto: Luca Carboni ci racconta il mondo musicale e creativo che si ...

Tv : Maccio Capatonda torna sugli schermi con surreale viaggio nel cinema : Milano, 6 giu. (AdnKronos) – Maccio Capatonda sta per tornare in tv. L’amatissimo personaggio interpretato da Marcello Macchia sarà il protagonista di ‘The Generi’, una nuova produzione realizzata da Sky e Lotus Production che esordisce il 7 giugno con tutti gli otto episodi in esclusiva su Now Tv e su Sky On Demand all’interno di una nuova collezione che si accenderà proprio in quella data. Dal western ...

Siusy Blady - in viaggio con Zoe : Siusy Blady e la figlia Zoe sono pronte a partire. Le due viaggiatrici, infatti, andranno alla scoperta dell’Italia e delle sue meravigliose perle per il nuovo programma In viaggio con mia Figlia, in onda su Rete 4 ogni domenica alle 11 a partire dal 10 giugno. LEGGI ANCHEGuidare in pista è un gioco da ragazze Dal Trentino alla Sicilia, dalla Toscana alla Basilicata, passando per il Lazio e la Campania, le due protagoniste racconteranno, con il ...

Auto – “In viaggio con mia figlia” : Susy Blady on the road a bordo di Ranault Zoe : È stato presentato oggi a Milano, durante una conferenza stampa, “In viaggio con mia Figlia #movedifferent”, un programma inedito che andrà in onda a partire dal 10 giugno su Rete 4, ogni domenica alle ore 11 Dal Trentino alla Sicilia, dalla Toscana alla Basilicata, passando per il Lazio e la Campania, le due protagoniste racconteranno, con il loro stile inconfondibile, luoghi di interesse paesaggistico e culturale oltre che curiosità, usi e ...

Bolzano : viaggio tra gli scenari d’artista delle Dolomiti - con il Romantik Hotel Cappella di Colfosco : Il grande artista del paesaggio William Turner si è soffermato con incanto a dipingere le Dolomiti. In Alta Badia, dove le cime Patrimonio Mondiale UNESCO svettano con le loro particolari forme, donando ogni giorno splendide visioni, troverebbe ancora oggi ispirazione per le sue opere. E la sensazione è quella della meraviglia, quando gli scenari Dolomitici si aprono dalle finestre del Romantik Hotel Cappella di Colfosco (BZ), paesino pittoresco ...

LO HOBBIT – UN viaggio INASPETTATO/ Su Tv8 il film con Martin Freeman (oggi - 4 giugno 2018) : Lo HOBBIT - Un VIAGGIO INASPETTATO, il film in onda su Tv8 oggi, lunedì 4 giugno 2018. Nel cast: Martin Freeman, Ian McKellen, alla regia Peter Jackson. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 10:35:00 GMT)

Inizia il viaggio con il nuovo album di Biondo - Déja Vu arriva con Roof Garden già in radio (audio) : Il viaggio del nuovo album di Biondo è appena Iniziato. Reduce dall'esperienza ad Amici di Maria De Filippi, il giovane artista è ora pronto a volare da solo con un disco che ha rilasciato il 1° giugno, con Roof Garden in radio come primo singolo estratto. Nei suoi obiettivi non c'era la musica, ma un futuro come cuoco. Biondo ha infatti conseguito il diploma all'Istituto Alberghiero, che per il momento non ha intenzione di sfruttare. Il ...

L'umbra Ivana Jelinic presidente nazionale delle agenzie di viaggio Fiavet Confcommercio : ... ma anche un riconoscimento per le donne che fanno impresa, svolgendo un ruolo fondamentale nella nostra economia. Siamo orgogliosi di avere con noi imprenditrici di così alto valore. L'elezione di ...

Il coro Papageno - 40 detenuti hanno incantato il pubblico di Bologna con un viaggio musicale tra sacro e profano : Dopo le esibizioni in Senato e in Vaticano del 2016, il coro Papageno, diretto dal Maestro Michele Napolitano, si è presentato al pubblico ancora più numeroso e con un repertorio internazionale e trasversale che comprende due nuovi brani: Siyahamba (canto tradizionale africano) e Venendo giù dai monti (canto tradizionale bolognese). Un viaggio tra sacro e profano, colto e popolare che dalla monodia medievale al Rinascimento arriva, passando per ...

Al Caffè Scienza un viaggio nella fisica contemporanea con Barone e Bianucci : ALESSANDRIA - Nel corso del Novecento due formidabili teorie fisiche, la relatività e la meccanica quantistica , hanno rivoluzionato la visione del mondo, ampliando i confini dell'Universo noto, nell'immensamente grande e nell'estremamente piccolo. Prendendo spunto dal libro L'infinita curiosità , edizioni Dedalo, 2017, , l'ultimo Caffè Scienza ...