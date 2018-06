IN BICI O A PIEDI ALLA SCOPERTA DEL SAGRANTINO

Escursioni a piedi e in BICI per grandi e piccini : ecco le proposte in Alto Adige : Vivere la vacanza in famiglia come mai prima. Divertirsi nella natura incontaminata tra un’escursione e una pedalata, una coccola e una nuova scoperta. Questa è l’estate attiva nei Familienhotels Südtirol in Alto Adige, le 25 strutture specializzate nelle vacanze per la famiglia. Il programma di quest’anno è come sempre ricco di attività all’aria aperta da fare insieme o separatamente, nel rispetto della libertà di genitori e figli. Con ...