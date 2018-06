: Imprese,Di Maio:stop delocalizzazioni per chi ha preso fondi statali #LuigiDiMaio - MediasetTgcom24 : Imprese,Di Maio:stop delocalizzazioni per chi ha preso fondi statali #LuigiDiMaio - fattoquotidiano : Di Maio alle imprese: “Ricetta per crescita è lasciarle in pace. Via lo spesometro, siete onesti fino a prova contr… - fattoquotidiano : Di Maio: “Non si bombardino i cittadini di leggi. La ricetta per far decollare le imprese è lasciarle in pace” -

Ci sono tante crisi aziendali su tutto il territorio. E la colpa delle crisi aziendali "non è solo delle aziende. Certo, quelle che delocalizzano vanno fermate. Soprattutto se hai preso fondi dallo Stato.Questo non deve essere permesso, va fermato". Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi di, in un video su facebook. "Ma altre aziende sono in crisi e non ce la fanno perché magari hanno crediti con la Pubblica amministrazione e lo Stato non li paga", ha concluso.(Di sabato 9 giugno 2018)