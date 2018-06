Ilva | Leu | basta scontri e balletti | Taranto non può più aspettare

sportfair

: RT @lucapasto71: Oggi dall'Assemblea dei Giovani Imprenditori a Rapallo, ho avuto occasione per rilasciare una dichiarazione su #ILVA . ht… - LEU_Liguria : RT @lucapasto71: Oggi dall'Assemblea dei Giovani Imprenditori a Rapallo, ho avuto occasione per rilasciare una dichiarazione su #ILVA . ht… - Agenpress : Ilva. Pastorino (Leu): 'Di Maio e Grillo ondivaghi, preoccupati per lavoratori' - -

(Di sabato 9 giugno 2018) Roma, 9 giu. (AdnKronos) – ‘Dopo anni di promesse e rinvii, è ora di pretendere per l’ditempi certi e più stringenti per gli interventi indispensabili alla tutela della salute e dell’ambiente. Solo così si può ricostruire un rapporto di fiducia con i cittadini ed i lavoratori, evitando la drammatica contrapposizione tra diritto alla salute e diritto al lavoro. Sconcerta e preoccupa l’approssimazione, il balletto di confuse dichiarazioni, l’incredibile contrasto tra Grillo e Di Maio sul futuro dell’”. Lo affermano congiuntamente la deputata di LeU Rossella Muroni e l’eurodeputato LeU Massimo Paolucci sul futuro dell’. “Finita la ‘facile propaganda’ è il tempo di affrontare i nodi irrisolti: una celere copertura dei parchi minerari e dei nastri trasportatori, investimenti adeguati per una ...