Illusion | A Tale of the Mind Recensione - SpazioGames it

Illusion A Tale of the Mind : Recensione - Trailer e Gameplay : Siamo appena tornati da una magica avventura ricca di sentimento, colpi di scena e la magia di una favola, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di Illusion A Tale of the Mind, su gentile concessione Kochmedia. Illusion A Tale of the Mind Recensione Illusion A Tale of the Mind ci fa vestire i panni di una misteriosa fanciulla in compagnia del suo coniglio di pezza, la quale si ritroverà prigioniera ...

Illusion : A Tale of the Mind arriva oggi per PC e console : Ravenscourt e Frima Studio annunciano Illusion: A Tale of the Mind, puzzle adventure game in arrivo oggi esclusivamente per PC, PlayStaiton 4 e Xbox One, riporta PlayStationlifestyle.Il gioco, ambientato nella Parigi del 1920, ci metterà nei panni di una ragazza di nome Emma e dovremo vivere diverse avventure mentre saremo intenti a liberare la mente di nostro padre da un folle antagonista.Intraprenderemo il nostro viaggio attraverso gli occhi ...

Illusion : A Tale of the Mind disponibile da oggi : Avventurati nella parte più oscura di una mente in cui realtà e finzione si intrecciano in una trama contorta, sinistra e affascinante. Ravenscourt e Frima Studio sono felici di annunciare che il loro nuovo gioco Illusion: A Tale of the Mind è ora disponibile esclusivamente per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Illusion: A Tale of the Mind arriva oggi Illusion è un puzzle adventure ambientato nei cabaret della ...