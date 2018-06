Il Trono di Spade | arriva lo spin-off

HBO ordina ufficialmente il pilot di uno degli spin-off de Il Trono di spade : tutti i dettagli : HBO ha ordinato ufficialmente il pilot di uno degli spin-off de Il trono di spade e, stando alla prima descrizione fornita dall'emittente, sarà un progetto ambizioso tanto quanto la serie originale. Il soggetto, scelto tra i famosi cinque in cantiere nei mesi scorsi, sarà un prequel scritto da Jane Goldman e da George R.R. Martin, autore della saga de Le cronache del ghiaccio e del fuoco. Questa è la sinossi fornita da HBO per questo progetto ...

Lucifer è tra le serie più viste in streaming - insieme a Il Trono di Spade e The Big Bang Theory : L'effetto #SaveLucifer continua a dare i suoi frutti: a un mese quasi dalla cancellazione, Lucifer è tra le serie TV più viste in streaming a livello mondiale. Lo rivela una ricerca effettuata da PeerLogix, compagnia americana esperta nel rilevare i prodotti (audio, video) più influenti sul mercato, al fine di determinare le abitudini e le preferenze del consumatore. Nell'ultima settimana, Lucifer si è piazzata al quarto posto tra le serie ...

Il Trono di Spade : party per festeggiare la fine delle riprese? : A quanto pare, per tutti gli appassionati della Serie Tv fantasy, Il Trono di Spade , le riprese si sarebbero appena concluse in quel di Belfast . Lo dimostrerebbero anche le foto dell'eccentrico ...

Kit Harington e Rose Leslie - de Il Trono di Spade - a nozze il 23 giugno : Le due star della famosissima serie TV della HBO, Il Trono di Spade, Kit Harington e Rose Leslie, hanno ufficializzato la data del loro matrimonio: il 23 giugno. I due si sono conosciuti proprio sul set della serie sopra citata, durante la seconda stagione, ormai nel lontano 2012. Saranno state forse le scene piccanti che li hanno visti coinvolti sul set nei panni del figlio bastardo Jon Snow e della ribelle bruta Ygritte, a far scattare ...

La versione 'al pesto' di Trono di spade : arriva la web serie Game of Kings foto : ... una solida realtà che si occupa di animazione medievale, attiva dal 2010 in molteplici attività: cene con delitto , detiene il record in Liguria con 169 commensali, , eventi di piazza, spettacoli ...

Il Trono di Spade e l’ultima scena da Daenerys di Emilia Clarke : In sala nei panni di Qi’ra accanto al giovane Han nel film meno redditizio della saga di Star Wars, Emilia Clarke si gode la doppia popolarità legata al suo ruolo da protagonista in Solo: A Star Wars Story e come Madre dei draghi de Il trono di Spade. Com’è noto, l‘ottava stagione di Game of Thrones sarà anche l’ultima ed è anche per questo che le dichiarazioni dell’attrice riguardo le scene girate nei panni di ...

Natalie Dormer sarà Vivien Leigh in un nuovo progetto televisivo : i dettagli sul ruolo dell’ex star de Il Trono di spade : Per Natalie Dormer domani è un altro giorno: l'attrice, meglio nota ai fan della tv come la Margaery Tyrell de Il trono di spade, sarà impegnata sul set per produrre, sviluppare e prendere parte a un nuovo progetto televisivo incentrato sulla vita di Vivien Leigh. La Dormer lavorerà con Fremantle Media e la compagnia inglese Mainstreet Pictures per realizzare la serie, di stampo biografico, che racconterà la vita della star, tra le più ...

Emilia Clarke svela che l’ultima scena di Daenerys ne Il Trono di spade 8 l’ha ‘sconvolta totalmente’ : Le riprese de Il trono di spade 8 sono ormai agli sgoccioli, e a quanto pare c'è qualcuno che ha già girato le ultime scene del proprio personaggio: parlando con Vanity Fair, Emilia Clarke si è lasciata andare ad alcuni commenti (ben poco rassicuranti) riguardo gli ultimi momenti di Daenerys Targaryen. L'attrice, attualmente in giro per il mondo per promuovere il suo ultimo film Solo: A Star Wars Story, ha infatti svelato di aver già girato ...

Uno degli autori de Il Trono di spade svela dove sarebbe dovuto comparire Spettro nella 7ª stagione : I fan de Il trono di spade non perdoneranno mai alla settima stagione il taglio netto dell'amato Spettro, il metalupo di Jon Snow, mai comparso nel corso dei sette episodi in onda lo scorso anno. A dire il vero, è un bel po' che Spettro non si fa vedere, sin dalla (ben poco soprendente) risurrezione di Jon Snow nella sesta stagione. Gira da tempo la voce che Spettro avrebbe dovuto fare la sua comparsa durante la settima stagione di Game of ...

La produzione de Il Trono di spade 8 sta girando finali multipli per evitare i leak? Emilia Clarke è convinta di sì : Sembra che neanche la Madre dei Draghi in persona sappia dire come finirà Il trono di spade 8: nel corso della sua ultima intervista, Emilia Clarke si è detta poco sicura sulle sorti di Westeros nell'ultimo episodio della serie. Il motivo? Secondo lei, la produzione sta girando finali multipli all'insaputa del cast. "Penso che stiano filmando un po' di cose senza dircelo" ha detto durante l'ultima puntata del podcast The Hollywood Reporter's ...

‘Niente disuguaglianze ne Il Trono di spade’ : Emilia Clarke sulla disparità di pagamento tra Claire Foy e Matt Smith : Non solo Il trono di spade è forse la serie più amata e seguita a livello mondiale, ma è anche una delle più eque: come ha svelato Emilia Clarke in una recente intervista, non ci sono mai state disparità di pagamento tra interpreti femminili e interpreti maschili. Parlando con Kering Women in Motion durante la sua ospitata al Festival di Cannes per presentare Solo: A Star Wars Story, Emilia ha raccontato che episodi simili non si sono mai ...

Un algoritmo ha predetto quali personaggi hanno più probabilità di morire ne Il Trono di spade 8 : Non c'è modo di sapere chi morirà e chi vedrà la fine de Il trono di spade 8 fino al 2019? Se credete nella scienza, in realtà, la maniera esiste eccome. Uno scienziato di Boston, Taylor Larkin, ha elaborato un complesso algoritmo per cercare di indovinare quali personaggi moriranno nel corso degli ultimi sei episodi di Game of Thrones, basandosi non certo sul caso. Dietro c'è infatti uno studio delle probabilità: Larkin ha studiato 2.000 ...

Il Trono di spade su Sky Atlantic e la disperata ricerca dei draghi di Dany : trame episodi del 10 e 17 maggio : Anche questo giovedì 10 maggio sarà il momento di seguire la seconda stagione de Il trono di spade su Sky Atlantic: come ogni settimana da ormai quasi due mesi, continua la maratona di Game of Thrones sul canale 110 di Sky. Questa sera verranno proposti gli episodi 2x06 "Un uomo senza onore" ("A Man Without Honor" in lingua originale) e 2x07 "Il principe di Grande Inverno" ("The Prince of Winterfell"). Mentre continua la prigionia di Jaime ...

Emilia Clarke sul finale ‘divisivo’ de Il Trono di spade 8 : ‘Alcuni urleranno - altri saranno soddisfatti’ : Il trono di spade 8 avrà il delicatissimo compito di dare alla serie un degno finale: ben otto stagioni di intrighi, morti e battaglie dovranno sfociare in una conclusione il più soddisfacente possibile. Mentre le riprese sono in corso non c'è modo di sapere cosa succederà nell'ultimo episodio di Game of Thrones, ma gli attori, pur con il divieto assoluto di spoilerare, cercano sempre di tenere i fan sulle spine. È questo il caso di Emilia ...