Il test che dice quando la chemio si può evitare

Un italiano su otto domani si recherà alle urne - primo test del nuovo governo : Sette mln di italiani si recheranno alle urne per un turno amministrativo che riguarderà complessivamente 761 comuni. Tra questi sono compresi venti importanti capoluoghi. Lega e M 5s si presentano ...

Gravidanza - rischio di parto prematuro? Ecco il test che lo predice : Un gruppo di ricercatori della Stanford University sta sperimentando un test in grado di prevedere se una donna incinta partorirà prematuramente. I risultati preliminari, pubblicati sulla rivista Science, suggeriscono che questo esame e’ accurato fino all’80% delle donne ad alto rischio. I ricercatori sostengono che e’ anche accurato quando l’ecografia nel prevedere la data del parto. Tuttavia, c’e’ ancora ...

Dopo la Tunisia anche Malta nel mirino di Salvini : 'Non fate nulla sui migranti'. Protesta e replica : 'Sono accuse false, abbiamo sempre fatto il nostro dovere' ribattono le autorità maltese al titolare del Viminale che li accusa di spendere poco sulle Ong che salvano migranti -

TAIPEI KENYA / Streaming video e diretta tv : il contesto - probabili formazioni e orario (amichevole) : diretta TAIPEI KENYA, info Streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che le due squadre giocano venerdì alla Mumbai Football Arena(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 12:47:00 GMT)

Triclosan - studio conferma che il conservante danneggia l'intestino : Il Triclosan è uno degli antimicrobici più diffusi con cui ogni giorno entriamo in contatto tramite detergenti o dentifrici. È un fenolo, solubile in alcol, tensioattivi ed oli che riesce a distruggere la membrana batterica, uccidendo i microorganismi. Ma il suo potere distruttivo non si limita solo agli agenti patogeni: è stato infatti messo da tempo sotto accusa per il suo alto potere cancerogeno e si è scoperto anche che altera la flora ...

Trento Rise - oltre 100 testi Citati Dellai - Pacher e Rossi : Alunni con disabilità, in Trentino sono 2.500

Audiweb 2.0. ilfattoquotidiano.it è terzo tra le testate giornalistiche a poca distanza dal Corriere.it [LA CLASSIFICA] : Sono stati rivelati oggi (nonostante alcuni problemi tecnici sulla nuova piattaforma Nielsen) i dati della tanto attesa nuova rilevazione Audiweb, detta appunto Audiweb 2.0, a cui si è iniziato a lavorare fin dal 2015 su richiesta degli editori. L’esigenza era infatti quella di veder conteggiato come traffico dell’editore un fetta sempre più importante di pubblico che visita i contenuti tramite browsing in app mobile Facebook o ...

In Giordania non si farà più la riforma fiscale che aveva provocato enormi proteste la scorsa settimana : Il nuovo primo ministro giordano, Omar al Razzaz, ha annunciato che il suo governo ritirerà la riforma fiscale che la scorsa settimana aveva provocato enormi proteste in diverse città della Giordania. La riforma, appoggiata dal Fondo Monetario Internazionale, era stata The post In Giordania non si farà più la riforma fiscale che aveva provocato enormi proteste la scorsa settimana appeared first on Il Post.

Governo : Venesio (Abi) - revisione su banche popolari? Valuteremo testi : Milano, 6 giu. (AdnKronos) – “Noi faremo le valutazioni solo sui testi, quando ci saranno i testi. Non facciamo nessuna altra valutazione”. Lo ha detto il vicepresidente dell’Abi, Camillo Venesio, a margine del congresso della Uilca a Milano, a chi gli chiedeva un commento sulle parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha annunciato una revisione dei provvedimenti sul credito cooperativo e sulle banche ...

Conte cita il Dostoevskij “populista”. Ma in quel testo ci sono anche europeismo ed accoglienza : europeismo, fratellanza universale tra le razze e universalismo. Nel testo di Dostoevskij citato dal premier Giuseppe Conte nel suo discorso al Senato c'è molto altro oltre l'elogio del populismo. Come mai il Presidente del Consiglio ha scelto, nell'infinita letteratura sul tema, proprio il discorso in onore di Puškin?Continua a leggere

Mondiali - minacce e proteste : Argentina annulla amichevole in Israele : A denunciare le minacce anche la ministra israeliana dello Sport Miri Regev. "Da quando hanno annunciato che avrebbero giocato in Israele - ha detto la ministra - gruppi terroristici hanno ...

Tumore al seno : un test dice quando è utile la chemioterapia : «È utile fare il test la cui validità clinica è stata presentata in questi giorni per le pazienti che hanno caratteristiche specifiche: recettori ormonali positivi e linfonodi ascellari negativi. Sono donne già candidate alla terapia ormonale e fare il test permette di avere maggior indicazioni per scegliere se aggiungere o meno la chemioterapia». La dottoressa Lucia Del Mastro, ricercatrice AIRC, Coordinatrice Breast Unit Ospedale Policlinico ...