Il ritorno di Sandra Oh in Grey’s Anatomy è più lontano che mai? ‘Oggi la mia risposta è

(Di sabato 9 giugno 2018) Sin da quando è uscita di scena, la domanda sull'eventualediOh in Grey'sviene posta all'attrice in praticamente ogni intervista o uscita pubblica. Adesso, però, sembra arrivata ladefinitiva: l'ex Cristina Yang non sembra avere alcuna intenzione di tornare tra le corsie dell'ospedale più (s)fortunato di Seattle.Durante un podcast registrato per TVLine la Oh, che quest'anno potrebbe approdare agli Emmy Awards per la sua interpretazione da protagonista nel thriller Killing Eve al fianco di Jodie Comer, ha ammesso di essere pronta a lasciarsi alle spalle il ruolo che le ha dato la fama."Mi fanno regolarmente la domanda su Grey's, e io rispondo in base a come mi sento quel giorno — e oggi la miaè no" ha detto, prima di spiegare che il desiderio di accantonare il medical drama di Shonda Rhimes è dovuto all'enorme affetto che ha per il ...