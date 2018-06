Il rischio del nostro debito non è né giallo né verde

Spezia-Parma shock - indagine della Procura federale : messaggi sospetti. rischio retrocessione? : Per il calcio non c’è pace tra le problematiche sui diritti tv, l’Italia non qualificata ai mondiali in Russia e inchieste per presunti scandali. La nuova indagine della Procura federale ha nel mirino Spezia-Parma. La Figc, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, ha aperto un’inchiesta in merito alla gara che ha sancito la promozione dei Ducali, relativamente ad alcuni messaggio nel pre-partita che invitavano i calciatori ...

Spezia-Parma schok - indagine della Procura federale : messaggi sospetti. rischio retrocessione? : Per il calcio non c’è pace tra le problematiche sui diritti tv, l’Italia non qualificata ai mondiali in Russia e inchieste per presunti scandali. La nuova indagine della Procura federale ha nel mirino Spezia-Parma. La Figc, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, ha aperto un’inchiesta in merito alla gara che ha sancito la promozione dei Ducali, relativamente ad alcuni messaggio nel pre-partita che invitavano i calciatori ...

Bankitalia - Visco : "Equilibrio conti pubblici - il rischio è di fare il passo più lungo della gamba" : Con la "politica monetaria ci occupiamo di moneta, di avere condizioni monetarie favorevoli, di costruire e gestire il sistema dei pagamenti, di produrre banconote", mentre "l'unità di informazione ...

Info e orari delle audizioni di X Factor a Pesaro con Asia Argento a rischio per lutto : ?Le audizioni di X Factor a Pesaro per la dodicesima edizione del programma TV di Sky Uno sono in programma dal 9 all’11 giugno. Al via domani, sabato 9 giugno, la nuova tranche di audizioni di X Factor nella città di Pesaro, alla Adriatic Arena. La nuova fase di audizioni prevede la giuria al completo ma Asia Argento potrebbe non essere presente a causa di un lutto. Stamattina è giunta infatti la notizia della morte di Anthony Bourdain, ...

[L'esclusiva] La legittima difesa e il rischio Far West in Italia? E' solo questione di marchi delle armi : Mentre il governo propone di allargare le maglie della legittima difesa, Bobo spiega alla figlia che non corriamo il rischio di un Far West perché conta il marchio delle pistole. Con le Beretta siamo ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : risultati 6 giugno. Piove ancora - rischio rinvio a domani. Nadal sorpreso da Schwartzman : 0-1. Del Potro-... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del Roland Garros 2018 , mercoledì 6 giugno, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla di quello che succede sulla terra rossa di ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : risultati 6 giugno. Piove ancora - rischio rinvio a domani. Nadal sorpreso da Schwartzman : 0-1. Del Potro-Cilic in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Roland Garros 2018 (mercoledì 6 giugno). Oggi si disputano i quarti di finale della parte alta dei due tabelloni, lo spettacolo è assicurato. Gli appassionati italiani hanno ancora negli occhi l’impresa di Marco Cecchinato che ha sconfitto Novak Djokovic qualificandosi alle semifinali dove incrocerà Dominik Thiem, giustiziere di Alex Zverev. Oggi conosceremo gli giocherà l’altra semifinale ...

Pensioni Quota 100/ rischio di penalizzazione del 20% sugli assegni (ultime notizie) : Riforma Pensioni, Quota 100. Ultimissime. Rischio di penalizzazione del 20% sugli assegni. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 6 giugno(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 17:09:00 GMT)

Criptovalute e il rischio delle manipolazioni di mercato : Al di là del dibattito sulla loro validità dal punto di vista finanziario, le Criptovalute alimentano altri tipi di discorsi legati soprattutto alla loro sicurezza. Il Dipartimento di giustizia americano ha dovuto aprire tantissimi casi di frode in qualche modo legati all'utilizzo di questo controverso asset. Eppure le valute virtuali si basano su sistemi che teoricamente dovrebbero proteggere in misura maggiore rispetto al solito le ...

Carenza cronica di cannabis medica - rischio interruzione delle forniture : pazienti infuriati : I pazienti che fanno uso di cannabis sono tornati all'incubo di fine 2017, quando la Carenza cronica di cannabis aveva portato alla prima interruzione delle forniture di cannabis alle farmacie. La cannabis prodotta a Firenze nello Stabilimento farmaceutico militare (80/100 chilogrammi), e quella importata dall'Olanda (200 chilogrammi) non basta più.Continua a leggere

Salute - infarto e ictus : avere più di 2 figli mette a rischio il cuore delle donne : Uno studio condotto dall’Università di Cambridge e del Nord Carolina ha coinvolto oltre 8000 donne, ed è stato presentato alla conferenza della British Cardiovascular Society a Manchester: in base ai risultati, avere più di 2 figli avrebbe un impatto negativo sulla Salute della donna, in quanto gravidanza e parto determinano conseguenze significative sul sistema cardiovascolare, tanto che, si è osservato, le mamme di 5-6 figli incorrono in ...

Il rischio è l'aumento delle diseguaglianze : Nonostante le turbolenze finanziarie dei giorni scorsi, rispetto alla crisi economica di circa 10 anni fa il nostro paese è molto meno a rischio. L'Italia è più sicura sia per propri meriti, con miglioramenti ad esempio nei conti nazionali, nella situazione delle banche, sia grazie alla crescita delle economie europee, dell'economia mondiale e di qualche timido meccanismo di solidarietà internazionale introdotto in ...

Guatemala - Vulcano Del Fuego/ 69 morti accertati - centinaia gli sfollati : rischio ecatombe : Guatemala, Vulcano Del Fuego, 69 morti accertati, centinaia gli sfollati: rischio ecatombe. Peggiora il bilancio delle vittime dopo l'eruzione del Vulcano in Sud America(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 08:24:00 GMT)

Canada : 'Unità del G7 messa a rischio dai dazi Usa' : La collaborazione all'interno del G7 è stata messa a rischio dai dazi americani. Lo afferma il Canada facendo il bilancio del vertice dei ministri finanziari. "I problemi economici globali richiedono ...