Il peso dell’acqua | libri per il weekend

(Di sabato 9 giugno 2018) Anno zero dello sdoganamento delle molestie: nel fiume di pubblicazioni, testimonianze e denunce non è infrequente pescare autentiche perle. Una si intitola Oro rosso e ha come sottotitolo Fragole, pomodori, molestie e sfruttamento nel Mediterraneo. A scriverlo e pubblicarlo per la, preziosa, casa editrice Settenove, è la giornalista Stefania Prandi che, assieme al reportage di parole, ne ha scattato anche uno di immagini (qui ne pubblico due, prese a Vittoria, in Sicilia). L’«oro rosso» sono fragole, frutti rossi e pomodori, prodotti agricoli che, ogni anno, mobilitano milioni di euro nelle regioni mediterranee interessate, il sud della Spagna, il sud dell’Italia e il Marocco. A macchiarsi le mani di terra e sugo, vuoi perché «sanno raccogliere in maniera più delicata», vuoi perché sono più docili, vuoi perché vengono banalmente pagate meno, sono quasi sempre loro: le ...