Il pensiero di Patty Pravo sui trapper | da Ghali a Sfera Ebbasta | “Qual è la musica senza

(Di sabato 9 giugno 2018) Arriva ildisui. Sentita da Rolling Stone Italia, la Divina non si è lasciata andare ai mezzi termini e ha rivelato la sua opinione sulle nuove leve dellaitaliana, ormai completamente guidata dalla trap. La Ragazza del Piper sembra non avere dubbi su, che ritiene un artista. Buono anche il testo di Cara Italia, poiché le parole rimangono l'elemento centrale della narrazionele, mentre il suo No è granitico quando si parla die della sua Tran Tran: "Non ritengo che sia un artista". Più morbida su Young Signorino, che non la convince ma che non si sente di stroncare completamente: "Il fatto che abbia tanto seguito non significa che abbia valore. Certo, se resisti nel tempo hai indubbiamente qualcosa da dare". La sue dissertazione non si ferma solo alla trap, ma arriva fino ai Thegiornalisti. L'artista di Tutt'al ...