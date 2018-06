Il Papa | Sono i poveri le vittime dei mutamenti climatici

MotoGp – Aleix Espargaró è diventato papà : sono nati Max e Mia - la felicità di zio Pol : Aleix Espargaró è diventato padre, la moglie del pilota di MotoGp dell’Aprilia ha dato alla luce due gemelli questa mattina Aleix Espargaró è diventato padre di due gemelli questa mattina. Come annunciato dallo stesso pilota di MotoGp su Instagram, per oggi era previsto il parto che l’ha reso padre per la prima volta. Max e Mia sono venuti al mondo e la madre dei due piccoli, Laura Montero , sta bene. Tutta la felicità della famiglia ...

«Se io sono venuta al mondo è stato grazie a Papa Giovanni» : Un miracolo. O forse «semplicemente» un prodigio della scienza, rarissimo per quei tempi. Quella di Silvia Moino, 51 anni, residente a Concorezzo , Mi, , è una storia che ha dell'incredibile e che si intreccia con la devozione a Papa Giovanni XXIII. Quel ...

Lorenzo Fontana : "Mi batto per la normalità - ci sono mamma e papà. L’odio delle élite non mi spaventa" : "Abbiamo affermato cose che pensavamo fossero normali, quasi scontate: che un Paese per crescere ha bisogno di fare figli, che la mamma si chiama mamma (e non genitore 1), che il papà si chiama papà (e non genitore 2) [...]. La reazione di certi ambienti che fanno del relativismo la loro bandiera è stata violentissima". Lo scrive, in una lettera pubblicata sul Tempo, il neoministro della Famiglia Lorenzo Fontana."La rivolta ...

Temptation Island - Alessandra De Angelis "Sono una mamma molto apprensiva - Emanuele papà attento" : Alessandra De Angelis, intervistata da Uomini e Donne Magazine, ha rivissuto tutti i momenti salienti della partecipazione a Temptation Island con il compagno Emanuele D'Avanzo. All’epoca lei aveva 21 anni e lui 36... entrambi avevano la voglia di vivere una nuova esperienza senza temere di mettere in discussione la loro relazione: La pazza ad iscriversi sono stata io. Soffro di allergia e non riuscivo a dormire: una notte, mentre ero davanti ...

Bolzano, la mamma dopo il ritorno dei bimbi rapiti dal papà: "Sono felice"

Balotelli dedica il gol ad Astori/ "Sono convinto che la - in alto - guardavi la partita insieme a papà" : Mario Balotelli, che ha trovato la rete con l'Italia nel test amichevole contro l'Arabia Saudita, ha voluto dedicare la marcatura a Davide Astori. Parole sentite quelle del centravanti(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 13:21:00 GMT)

«Harry sarà papà nel 2019». Gli scommettitori britannici ne sono certi : «Viaggio, amo il mio lavoro, ma vorrei qualcosa che mi tenesse ancorata a un luogo: una famiglia». «Ho voglia di diventare padre fin da quando ero giovanissimo». Le dichiarazioni di intenti era chiare persino in tempi non sospetti, quando Meghan Markle, 36 anni, e Harry, 33, erano coppia da pochi mesi. E adesso che sono i nuovi duchi del Sussex, il desiderio di una famiglia non può che essere molto più vicino. Tanto che già da diversi mesi il ...

“Quanto è cresciuto!”. Nathan Falco ed Elisabetta Gregoraci - primo bagno da Flavio Briatore. Il figlio della coppia gioca in spiaggia e i Paparazzi sono tutti per lui : Una rottura che aveva fatto clamore quella tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. Dopo undici anni di matrimonio e un figlio insieme, Nathan Falco, i due hanno deciso di fare un passo indietro e poco prima dello scorso Natale hanno firmato la separazione dagli avvocati. ”Cose che succedono” aveva detto Elisabetta Gregoraci ai microfoni di Valerio Staffelli. Sottolineando che può accadere anche dopo ben 12 anni di amore, ...

FABRIZIO CORONA E SILVIA PROVVEDI SONO TORNATI INSIEME?/ L'ex re dei Paparazzi esagera : paragone con i santi : FABRIZIO CORONA e SILVIA PROVVEDI alla loro prima uscita pubblica dopo la presunta rottura: fianco a fianco alla presentazione del libro di Gabriele Parpiglia, tornerà il sereno?(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 16:02:00 GMT)

Papa Francesco ai vescovi : “Gli omosessuali non possono entrare in seminario” : Papa Francesco ha incontrato i vescovi per discutere della presenza di omosessuali nei seminari in cui si studia per diventare preti. Il pontefice ha detto ai prelati: "Nel dubbio, meglio che non entrino".Continua a leggere

Bimba morta in auto a Pisa - lo strazio del papà : 'L'ho dimenticata - sono l'assassino di mia figlia' : È andata a prendere la figlia all'asilo, ma le hanno detto che non ci era mai arrivata. Poi ha chiamato il marito e lui ha capito: i colleghi lo hanno visto correre nel parcheggio, dove ha trovato la ...

Giorgia morta in auto : dimenticata dal papà. Indagato per omicidio colposo : “Sono un assassino” : Daniele Carli, 40enne di Scarlino, padre della piccola Giorgia, non si dà pace. Avrebbe dovuto accompagnarla all'asilo nido invece è arrivato al lavoro e ha lasciato la bambina in auto nel parcheggio. Si è reso conto di cosa era successo solo 8 ore dopo. Per la figlia era troppo tardi.Continua a leggere

"Avete coperto gli abusi". Dopo il j'accuse del Papa si sono dimessi tutti i vescovi cileni : Si sono dimessi tutti i vescovi cileni che sono stati chiamati in Vaticano da Papa Francesco per affrontare la grave crisi della Chiesa in quel Paese a seguito delle coperture sulla pedofilia.O meglio hanno presentato tutti per iscritto le loro dimissioni al Papa e sarà il Papa che dovrà decidere il loro destino. Il giorno Dopo la fine dell'incontro in Vaticano, sono stati gli stessi vescovi durante una conferenza stampa a rendere ...