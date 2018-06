Il nuovo listino di Vodafone presenta Vodafone Smart N9 e N9 Lite e ritocca qualcos’altro

Walmart Canada mette a listino un nuovo Splinter Cell - Borderlands 3 - Rage 2 - Gears of War 5 e tanti altri : Non bastassero le aspettative alle stelle per l'imminente E3 2018, Walmart Canada questa mattina ha gettato benzina sull'hype dei fan mettendo a listino decine di videogiochi non ancora annunciati, compreso un nuovo Splinter Cell, l'atteso Borderlands 3, Gears of War 5 e Rage 2, solo per citarne alcuni.Il leak, segnalato dall'utente Twitter Wario64 e riportato da VG24/7, è da prendersi con le dovute precauzioni ma potrebbe anticipare tantissimi ...

Walmart Canada impazzisce : mette a listino un nuovo Splinter Cell - Borderlands 3 - Rage 2 - Gears of War 5 e tanti altri : Non bastassero le aspettative alle stelle per l'imminente E3 2018, Walmart Canada questa mattina ha gettato benzina sull'hype dei fan mettendo a listino decine di videogiochi non ancora annunciati, compreso un nuovo Splinter Cell, l'atteso Borderlands 3, Gears of War 5 e Rage 2, solo per citarne alcuni.Il leak, segnalato dall'utente Twitter Wario64 e riportato da VG24/7, è da prendersi con le dovute precauzioni ma potrebbe anticipare tantissimi ...

Tre presenta il nuovo listino con le ALL-IN a prezzo bloccato e Xiaomi Mi MIX 2 : Tre presenta il nuovo listino, con offerte valide da oggi e le ALL-IN a prezzo bloccato a partire da domani e fino alla fine del mese di maggio. L'articolo Tre presenta il nuovo listino con le ALL-IN a prezzo bloccato e Xiaomi Mi MIX 2 proviene da TuttoAndroid.

Opel Grandland X - A listino il nuovo 1.5 diesel : La Opel allarga l'offerta di motorizzazioni disponibili per la Grandland X introducendo un nuovo quattro cilindri diesel da 1.5 litri che andrà a sostituire il 1.6 Ecotec da 120 CV che, fino a ora, rivestiva il ruolo di motore a gasolio d'ingresso gamma. La nuova unità è già ordinabile nelle concessionarie del marchio tedesco con prezzi a partire da 28.700 euro in quattro diversi allestimenti, Advance, Business, Innovation e Ultimate.Scende la ...

Galaxy A8 (2018) a rate da 0 euro e non solo nel nuovo listino Vodafone : Il nuovo listino Vodafone per acquistare smartphone Android a rate include GB in regalo in base alla tariffa e alla fascia di prezzo e qualche ribasso rispetto ai mesi scorsi: ecco tutte le principali novità. L'articolo Galaxy A8 (2018) a rate da 0 euro e non solo nel nuovo listino Vodafone proviene da TuttoAndroid.