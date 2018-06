huffingtonpost

: Il muro di Dublino - HuffPostItalia : Il muro di Dublino - pierpaolodcanto : Riforma di Dublino: Salvini pronto a sbattere contro il muro di Orban - bettavv : RT @ellyesse: Riforma di Dublino: Salvini pronto a sbattere contro il muro di Orban -

(Di sabato 9 giugno 2018) L'Europa per il governo Conte è allo stesso tempo un rischio e un'opportunità. Un rischio, perché le regole contabili, il rispetto del Fiscal Compact, l'esiguo spazio di nuova flessibilità, imporranno al Movimento Cinque Stelle e alla Lega di riporre per il momento nel cassetto i sogni di poter varare il reddito di cittadinanza, la flat tax o modificare in modo profondo la legge Fornero. La fine anticipata del Quantitative Easing, gli occhi puntati di chi ci presta 400 miliardi di euro l'anno, lo spread di nuovo verso quota 300, il costo delle turbolenze di maggio che hanno fatto registrare la vendita di 40 miliardi di titoli sovrani e l'aumento degli interessi persino sui Bot a due anni, hanno reso l'Italia l'osservato speciale di tutta l'Ue. Stretta nella gabbia di Bruxelles, ammonita dal governatore Ignazio Visco del burrone che guarda chiunque faccia il ...