Il mistero degli attacchi sonori contro gli americani arriva in Cina

Il mistero degli "attacchi sonici" che farebbero ammalare i diplomatici Usa : Dal 2016 a oggi decine di dipendenti dell'ambasciata Usa all'Avana e del consolato di Guangzhou lamentano dolori alla testa, insonnia e disturbi cognitivi. Il tratto comune sono degli strani suoni percepiti prima dei sintomi, ma nessun scienziato sa dare una risposta all'enigma. E c'è chi crede che sia solo isteria collettiva

Il mistero degli attacchi sonici che farebbero ammalare i diplomatici Usa : Come se non bastasse, dopo la crisi diplomatica tra Stati Uniti e il Paese caraibico provocata dai presunti attacchi, i sintomi sono comparsi all'improvviso anche in un'altra zona del mondo molto ...

Il mistero della Pianeta 9 - nuovi indizi sul più insolito degli abitanti del sistema solare : Esiste o non esiste? Si riaccende il dibattito sull’esistenza del più misterioso degli abitanti del sistema solare, il Pianeta 9 che tante volte ha fatto parlare di sé ma la cui esistenza non è mai stata dimostrata. A sollevare nuovi sospetti sono i calcoli dell’orbita, straordinariamente inclinata, del corpo celeste chiamato 2015 BP519 e che si trova ai confini del nostro sistema planetario, oltre Nettuno. Le sue particolarità descritte ...

Marco Bocci - mistero sulla salute. L’abbraccio degli amici : Marco Bocci sta decisamente meglio, è in via di guarigione, ma si trova ancora nel reparto malattie infettive dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove era stato ricoverato in seguito a febbre molto alta e mal di testa. L’attore infatti, stando a quanto riportato dai giornali locali che citano fonti ospedaliere non ufficiali, avrebbe contratto la “meningoencefalite da herpes”. Una infezione cerebrale dovuta al ...

Morte del piccolo Nicolas : “Lo abbiamo appena saputo”. Si infittisce il mistero sul soffocamento del bambino di appena 4 anni. Ma proprio poco fa l’indiscrezione pesantissima : “È stata iscritta nel registro degli indagati” : Secondo gli inquirenti c’è qualcosa che non torna. Parliamo delle indagini sulla Morte del piccolo Nicolas, bimbo di 4 anni, morto per soffocamento il 23 aprile. Da quello che però emerge in queste ultime ore, come riporta anche la Gazzetta di Modena: “La mamma del piccolo, Anna Beltrami, ha ricevuto un avviso di garanzia in cui si parla di omicidio volontario aggravato contro il discendente. La Procura, guidata da Lucia Musti, vuole ...