Il ministro Di Maio | le delocalizzazioni vanno fermate

Ilva - il ministro Di Maio : “Tutto sarà gestito con responsabilità. Da Grillo e altri opinioni personali” : Sull’Ilva, “Grillo, o chiunque altro, esprime delle opinioni personali: su tutti i dossier io non prenderò decisioni finché non avrò ascoltato le parti“. Sul sito industriale in Puglia, verranno ascoltati “la proprietà, i sindacati, il sindaco di Taranto”. Così il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, ai microfoni di Radio Anch’io, su Radio1. Di Maio ha sottolineato che nel trattare la ...

Al ministro tocca stringere le mani anche al "diavolo". Di Maio in foto con gli odiati De Gennaro e Profumo : C'è un significato altamente simbolico nella photo opportunity della prima uscita di Luigi Di Maio da ministro dello Sviluppo economico. È una istantanea del nuovo tempo politico quella che ritrae il neoministro "populista" tra i vertici della prima azienda italiana nel settore della difesa e l'aerospazio, il gruppo Leonardo, di cui il Movimento 5 Stelle guidato da Di Maio ha chiesto in passato strenuamente le dimissioni. È ...

CONTE A DI MAIO : “POSSO DIRE CHE..”/ ministro M5s ‘gela’ il premier : Delrio (Pd) “sconcertante” : Le gaffe del premier CONTE: chiede a Di MAIO con microfono acceso, "questo lo posso DIRE?", e la secca replica di Luigi "no". Poi non trova gli appunti del discorso(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 17:04:00 GMT)

Ex Lsu Ata - nodo stabilizzazione : lettera per il ministro Di Maio : I lavoratori ex Lsu Ata iscritti al sindacato Cobas consegneranno une lettera al ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Magio, e alla ministra per il Sud, Barbara Lezzi, alla fine della ...

Governo - Renzi a Salvini : “Attento alle parole - ora è ministro”. Smorfie e complicità tra Di Maio e il leader della Lega : Nel suo intervento in aula al Senato, durante la discussione che precede il voto di fiducia, Matteo Renzi si è rivolto direttamente a Matteo Salvini, che lo ha guardato sorridendo, seduto accanto al premier Conte e a Di Maio. “Mi colpisce che lei abbia utilizzato l’espressione ‘la pacchia è finita’ riferendosi ai migranti. Ma io le chiedo questo, da padre a padre: stia attento alle parole, perché lei non è più solo un ...

Riforma pensioni e welfare : ecco cosa farà il ministro Di Maio : Il governo Conte apre le danze con un’importante novità. I ministeri dello Sviluppo Economico e quello del Lavoro saranno accorpati in un unico grande ministero guidato dal Vice-Presidente del Consiglio e capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, che ha già annunciato i suoi obiettivi da perseguire nel corso della legislatura: Riforma pensioni e centri per l’impiego, reddito e pensione di cittadinanza, rilancio delle politiche ...

Di Maio al primo incontro da ministro del Lavoro incontra i riders : “Paga minima oraria e diritti per ridare dignità” : I riders? Sono “il simbolo di una generazione abbandonata, ora per loro va trovata una soluzione che passi per diritti e salario minimo garantito“. Così Luigi Di Maio, neo ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, al termine del primo incontro ufficiale dopo l’insediamento al dicastero di via Veneto. “Ci sono ragazzi che a volte con un Lavoro a cottimo girano le città in bici e per pochi euro al giorno portano ...

Vittorio Feltri a valanga contro Luigi Di Maio : 'Fa ridere un ministro del Lavoro come lui' : 'Fa ridere un ministro del Lavoro come Luigi Di Maio , lui che non ha lavorato un giorno in vita sua. E' un paradosso che merita di essere segnalato'. Il direttore di Libero Vittorio Feltri , ospite ...

Sergio Bramini sarà consulente del ministro Di Maio : «Metterò mano alla legge sui fallimenti» : Sergio Bramini, 71 anni, è l'imprenditore monzese «fallito per colpa dello Stato» che, nonostante il credito di 4 milioni di euro accumulato dalla sua società, si è visto portare via la villa ...

Pensioni - neo ministro Di Maio : metteremo da parte la Fornero - le novità Video : Governo Conte subito al lavoro sulla riforma Pensioni e il reddito di cittadinanza, due delle priorita' dell’esecutivo gialloverde, gia' inserite nel contratto di programma, su cui punta l’attenzione oggi, subito dopo il giuramento del presidente del Consiglio [Video]e dei ministri al Quirinale, il neo ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio. Superamento della legge Fornero, proroga Opzione Donna, Quota 100 per tutti, misura ...

'Reddito di cittadinanza e via Fornero' - il ministro Di Maio - : Roma, 1 giu. , askanews, Governo/*Di Maio: Neo ministro pubblica foto di gruppo su Facebook Roma, 1 giu. , askanews, 'Guardate che spettacolo. Questa è la squadra dei ministri del Movimento 5 Stelle. ...

Elisabetta Trenta - chi è nuovo ministro della Difesa M5s/ Analista scelta da Di Maio : missioni in Libia-Libano : Elisabetta Trenta, chi è il nuovo Ministro della Difesa M5s: Analista ed esperta del mondo militare, scelta da Di Maio e confermata da Salvini. missioni Esercito in Libia e Libano(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 14:48:00 GMT)

Di Maio - prima sfida da ministro : “Pronti a punire chi delocalizza” : «Italia first». C’è una eco trumpiana nel programma dei primi 100 giorni che il neoministro del Lavoro e dello Sviluppo Luigi Di Maio sta mettendo a punto. L’idea è quella di punire le aziende che delocalizzano e tagliano posti di lavoro in Italia. L’argomento è già stato affrontato dal M5S a fine 2013, quando il deputato Mattia Fantinati propose u...

Giulia Grillo - medico legale fedelissima di Di Maio - è il nuovo ministro della Salute : Giulia Grillo è il nuovo ministro della Salute nel neonato governo Conte. Siciliana, classe '75, professione medico legale, nel 2013 entra a Montecitorio con il M5S e siede in Commissione Affari...