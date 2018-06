Il governo di fronte ai primi sbarchi | 500 arrivi tra Reggio e Pozzallo

Il governo lancia l'Sos alla Nato sui migranti. Trenta a Bruxelles : "Si occupi di Mediterraneo". E Salvini rompe il fronte Ue anti-Trump : Ormai non può esserci più alcun dubbio: il nuovo governo gialloverde è così 'partner Nato' tanto da lanciare un vero e proprio 'sos' nei confronti dell'Alleanza Atlantica affinché si occupi di Mediterraneo. Cioè di immigrazione e terrorismo. Il giorno del debutto dell'esecutivo Lega-M5s sulla scena internazionale porta chiarezza su uno dei tratti distintivi più discussi del nuovo corso politico ...

È nato il governo Lega-M5S - Conte e ministri hanno giurato di fronte al presidente Mattarella : “Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della Nazione”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha giurato nelle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dando vita al governo Lega-M5S....

governo Conte - nasce il nuovo centro-destra (col trattino). Per contrastarlo altro che Fronte : Il Governo Conte è il primo Governo del nuovo centrodestra italiano. Un centro-destra che, più precisamente, occorre definire con il trattino. La destra è chiaramente rappresentata, rivendicata orgogliosamente, da Matteo Salvini e, in parte, dall’astensione di Giorgia Meloni e dei suoi Fratelli d’Italia, residuo più coerente e diretto di quello che fu il Msi di Gianfranco Fini prima della svolta di Alleanza nazionale. Il centro, un centro “sui ...

Cresce il fronte di un governo d’emergenza fino a ottobre. Cottarelli al Colle : Luigi Di Maio rientra a Montecitorio dopo un colloquio con il Capo dello Stato al Quirinale. Salvini chiude all’ipotesi di un governo politico con un altro ministro dell’Economia ma il leader della Lega potrebbe puntare a una “non sfiducia tecnica” all’esecutivo targato Cottarelli. Stop invece alla linea Di Maio che ieri ha smorzato l’ipotesi di impeachment al capo dello Stato e riaperto i giochi per un governo politico con la Lega...

Cresce il fronte di un governo d’emergenza fino a ottobre ma Di Maio dice no : «Di Maio riapre a chi? A che cosa? Non è che siamo al mercato»: così il leader della Lega che potrebbe puntare a una “non sfiducia tecnica” al governo Cottarelli. Stop invece alla linea Di Maio che ieri ha smorzato l’ipotesi di impeachment al capo dello Stato e riaperto i giochi per un governo politico con la Lega. Il Carroccio lancia mobilitazione e gazebo per l’elezione diretta del presidente della Repubblica...

Cresce il fronte di un governo d’emergenza fino a ottobre. Salvini : «Voto - ma non a luglio» : «Di Maio riapre a chi? A che cosa? Non è che siamo al mercato»: così il leader della Lega che potrebbe puntare a una “non sfiducia tecnica” al governo Cottarelli. Stop invece alla linea Di Maio che ieri ha smorzato l’ipotesi di impeachment al capo dello Stato e riaperto i giochi per un governo politico con la Lega. Il Carroccio lancia mobilitazione e gazebo per l’elezione diretta del presidente della Repubblica...

governo : Renzi - Pd per ‘fronte repubblicano’ ma mai con Fi : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Il Pd dovrà, secondo me, farsi promotore di una grande coalizione, con chi sta con l’Europa, con chi non sfascia. Io penso che non accadrà mai che il Pd vada alle elezioni con Forza Italia. Diverso è chiedere ai moderati delusi di votare per questo grande ‘fronte repubblicano’ prima di votare Salvini o DI Maio”. Lo ha detto Matteo Renzi a Otto e mezzo. L'articolo Governo: Renzi, ...

governo : Guerini - servirebbe fronte ampio per voto a luglio : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Io penso che, visti i tempi tecnici necessari, anche per consentire il voto degli italiani all’estero, non si possa votare prima di settembre. Ma sarebbe utile andare ad elezioni il prima possibile, anche a luglio, se ci fosse una condivisione la più ampia possibile delle forze politiche”. Lo ha detto Lorenzo Guerini del Pd a SkyTg24.“Il momento è preoccupante, quindi serve ...

governo ULTIME NOTIZIE - I MINISTRI DI COTTARELLI/ Oggi lista nomi : Renzi - “fronte anti-sfascisti Lega-M5s” : GOVERNO COTTARELLI, ULTIME NOTIZIE, Oggi la lista dei nomi dei MINISTRI: il Premier anche all’Economia, Cantone andrà ai trasporti, Giovannini al Lavoro, Severino alla Giustizia(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 09:42:00 GMT)

«Con questo governo l'Europa affronterà una nuova crisi» : I principali giornali internazionali dedicano ampio spazio a Giuseppe Conte, incaricato dal presidente Mattarella di formare il governo. In Germania crescono i timori per la stabilità economica dell'Eurozona, più cauti gli inglesi e i francesi che aspettano di vedere le mosse del nuovo premier

Contratto di governo - cresce il fronte del no nel M5s : ... il suo No lo motiva invece così: "Oggi mi si chiede di votare un Contratto di governo che non si sorregge su una idea di cambiamento paradigmatico della politica italiana, ma che vede una mediazione ...

Malaysia - vince a sorpresa l’opposizione dopo 60 anni di governo del Fronte nazionale : dopo 60 anni il Fronte nazionale lascia il potere in Malaysia. Un risultato inedito che porta al governo l’opposizione che ha ottenuto la maggioranza in Parlamento con 112 seggi contro i 76 del partito che da sei decenni domina incontrastato. Le elezioni sono state di fatto un referendum popolare sull’esecutivo di Najib Razak, primo ministro al centro di un colossale scandalo di corruzione. Poco prima della proclamazione della vittoria, il ...