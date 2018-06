Il diavolo ha perso

ilsussidiario

: Maremma pelata ma povero diavolo ha perso oltre alla serenità tutti i capelli Pe stare che anche con la sua lunga c… - ilflevy : Maremma pelata ma povero diavolo ha perso oltre alla serenità tutti i capelli Pe stare che anche con la sua lunga c… - h__cabral : aveva perso gli appunti del discorso. E la figura di #PiersantiMattarella conta così poco per lui che, senza appunt… - arnaldocasali : Vorrei precisare che mi dispiace per quello che è accaduto al congiunto di Sonia Alfano, anche se adesso mi sono pe… -

(Di sabato 9 giugno 2018) Cristo è stato l'uomo più solo della storia, mentre Satana cercava di farlo passare o per un matto o per il demonio stesso. Ma alla fine, ilha. MARCO POZZA(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 05:59:00 GMT)Un Dio buono come il PaneQuel coraggio contagioso