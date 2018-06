Il cuore dei 70enni è più giovane Meno infarti e malattie coronariche | la soluzione

IL cuore dei 70ENNI È PIÙ GIOVANE/ Meno infarti e malattie coronariche - ma sono in aumento nuove patologie : Il CUORE dei 70ENNI è più GIOVANE , gli infarti arrivano 10 anni più tardi rispetto al passato. Grande passo avanti nella malattie cardiovascolari, come spiegano gli esperti(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 19:05:00 GMT)

Il cuore dei settantenni è ‘più giovane’ rispetto a 20 anni fa : Il cuore dei settantenni di oggi ha la stessa salute di quello dei sessantenni di vent’ anni fa, con gli infarti e gli ictus che si verificano in ritardo. Lo hanno affermato gli esperti della dalla Società Italiana di Cardiologia geriatrica e dal gruppo Italiano di Cardiologia Riabilitativa durante il seminario che si chiude oggi a Roma. Alla base del fenomeno ci sono i migliori stili di vita e la prevenzione primaria. Il trattamento con le ...

"L'Europa è la nostra casa". Nel cuore del discorso di Giuseppe Conte l'ancoramento all'Ue dopo le polemiche dei giorni scorsi : "L'Europa è la nostra casa". dopo la girandola di polemiche che hanno preceduto – e in parte seguito – la formazione del governo, sarà questo il cuore del discorso programmatico sul quale Giuseppe Conte chiederà la fiducia, martedì al Senato e mercoledì alla Camera.Un testo ponderoso, di una trentina di pagine, sul quale il presidente del Consiglio ha lavorato tutto il giorno nel suo studio di ...

Genova - la carica dei 30mila a Marassi per la Partita del cuore : Genova - Una serata magica. Vince la solidarietà alla ventisettesima edizione della 'Partita del Cuore' a Marassi, con lo stadio stracolmo di pubblico per la Nazionale Cantanti scesa in campo assieme ...