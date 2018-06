Il codice di App Google versione 8 7 beta ci svela le novità in arrivo

Governo - Di Maio : “codice degli appalti va semplificato - oggi è complicato e illeggibile” : Semplificare il codice degli appalti, un Governo che sull’immigrazione non dica “sissignore” a tutto, e che in Europa faccia sentire la propria voce. Per la sua prima uscita pubblica da ministro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio sceglie di visitare gli stabilimenti Leonardo di Pomigliano. Una visita veloce per stringere la mano ai lavoratori e promettendo di non lasciarli soli. Attenzione particola il vicepremier l’ha rivolta ...

Nell’App Google beta 8.6 appare il nome in codice “Dragonglass” - oltre ad alcune novità : L'App Google 8.6 beta aggiunge alcune novità e tra il codice spunta il nome in codice Dragonglass: cosa sarà mai questa citazione a Il Trono di Spade? L'articolo Nell’App Google beta 8.6 appare il nome in codice “Dragonglass”, oltre ad alcune novità proviene da TuttoAndroid.

L’app per i messaggi di Android aggiunge le scorciatoie per copiare il codice 2FA : Sembra che Google stia cercando semplificare ulteriormente la procedura per la sicurezza a due fattori di autenticazione, aggiungendo una nuova funzionalità all'app messaggi di Android che permette di copiare direttamente il codice contenuto nelle notifiche dei messaggi 2FA con un solo tocco. L'articolo L’app per i messaggi di Android aggiunge le scorciatoie per copiare il codice 2FA proviene da TuttoAndroid.

Malore per Nino Benvenuti - ricoverato in codice rosso : ha appena compiuto 80 anni : Ore di forte angoscia per Nino Benvenuti: nel pomeriggio il pugile campione olimpico, che proprio due giorni fa ha festeggiato gli 80 anni, è giunto in codice rosso al Policlinico di Tor...

No ai sussidi - ma investimenti e riforma del codice degli appalti : la ricetta economica della Lega : Da palazzo San Francesco a Isernia , la Lega lancia la sua 'ricetta' per l'economia nel Mezzogiorno e, dunque, nel Molise. E lo fa con ospiti illustri del calibro del senatore Alberto Bagnai , noto ...