Il circo più visionario nei luoghi dell' immaginario di Fellini | a Rimini la carovana del

Bollo auto : più guidi più paghi - arriva la tassa di circo lazione Europea : Una importante novità per tutti i possessori di auto veicoli, mezzi commerciali ed auto mezzi pesanti sta per materializzarsi. Infatti la Commissione Europea Trasporti ha approvato alcune proposte relative alla circolazione sulle strade dei paesi comunitari ed anche alla tassa di proprietà da pagare annualmente, il Bollo auto . Quanto emerso dalla discussione Europea sarà una autentica rivoluzione che riguarderà milioni di persone e milioni di ...

“Casa pignorata”. Isola - choc a pochi giorni dalla finale. La notizia che circola riguarda uno dei protagonisti più discussi di questa edizione. Stando a quel che si dice - il noto personaggio starebbe attraversando un momento drammatico (e imbarazzante) : Isola dei famosi, manca veramente poco alla finalissima ma i colpi di scena, quest’anno, non finiscono mai. L’ultima bomba – sganciata da Dagospia – riguarda uno degli ex naufraghi che, secondo quanto si legge nella rubrica Flash, starebbe passando un momento davvero brutto. Ma cosa è successo? E chi è il naufrago che se la passa malino? La protagonista di questa vicenda a dir poco imbarazzante è Eva Henger, la ex pornostar ed ex naufraga che ha ...