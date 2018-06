I Kraftwerk e i Placebo conquistano il Medimex di Taranto

Presentato Medimex 2018 : da giovedì 7 a domenica 10 giugno a Taranto. Kraftwerk e Placebo in esclusiva italiana : In programma panel e workshop, con autorevoli esperti, che affronteranno alcuni dei temi centrali del music business: dal colleting alla blockchain, dallo streaming alle label del futuro. Numerose ...

Kraftwerk e Placebo al Medimex di Taranto : info e prezzi dei biglietti in prevendita : Kraftwerk e Placebo al Medimex di Taranto. Le due date esclusive in Italia sono state annunciate oggi con la presentazione della nuova edizione del Medimex che si sposta, nel 2018, da Bari a Taranto. Cambia la location ma non l'impegno a portare nella penisola eventi esclusivi di artisti e band internazionali. I primi ospiti annunciati sono Kraftwerk e Placebo al Medimex di Taranto, attesi per il mese di giugno rispettivamente per il giorno 7 ...