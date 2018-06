I Bastardi di Pizzofalcone anticipazioni del 10 giugno | la prima puntata

I Bastardi di Pizzofalcone - Alessandro Gassmann è in cerca di riscatto. Anticipazioni prima puntata : Un ispettore macchiato da un’onta infame: il sospetto di aver passato informazioni alla mafia. Un trasferimento per punizione in un commissariato che sta per chiudere. Il lavoro insieme ad altri colleghi considerati “scomodi” e “ingombranti”. Qualcuno li ha definiti i “bastardi”. La voglia di riscatto e la rivincita. Questi sono gli ingredienti di I bastardi di Pizzofalcone, fiction in sei puntate tratta dai romanzi di Maurizio De ...

Torna I Bastardi di Pizzofalcone su Rai1 - la programmazione con le repliche in attesa della 2ª stagione : Torna l'ispettore Giuseppe Lojacono con I Bastardi di Pizzofalcone su Rai1. In attesa della seconda stagione, prevista nel corso dell'anno, l'ammiraglia propone le repliche del primo capitolo della fiction con protagonisti Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini. Tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, la prima stagione de I Bastardi di Pizzofalcone ha totalizzato una media di 7 milioni di spettatori. Numeri record nella stagione 2017 ...

Sorrento - a Marina Grande il set de 'I Bastardi di Pizzofalcone 2' : Sorrento - Ciak sorrentino per 'I bastardi di Pizzofalcone 2', la serie televisiva ispirata all'omonimo romanzo dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni. Alessandro Gassman, Justine Mattera, ...

Casting per I Bastardi di Pizzofalcone ma anche per un film e per Mediaset Video : In questo articolo vi proponiamo la possibilita' di prendere parte a Casting e provini per una serie televisiva di RAI Uno, per Mediaset e per un nuovo interessante film. Mediaset Per la nuova edizione della trasmissione televisiva Selfie, in onda su Canale 5, sono partiti i Casting. Il programma negli anni scorsi è stato condotto da Simona Ventura, che invece a tutt'oggi non è stata ancora confermata per la nuova stagione. Selfie è incentrato ...

Rocco Schiavone - Sotto copertura e I Bastardi di Pizzofalcone tra le fiction Rai su Prime Video grazie all’accordo con Amazon : Arrivano le fiction Rai su Prime Video: grazie al recente accordo tra Rai e Amazon, alcuni dei più amati e famosi prodotti televisivi e cinematografici italiani saranno disponibili anche sul catalogo del servizio di streaming del colosso di Jeff Bezos. Ad approdare quindi su Amazon Prime Video, disponibile per tutti gli abbonati ad Amazon Prime, saranno I Medici, Rocco Schiavone, Il cacciatore, Non uccidere, Il giovane Montalbano, Sotto ...