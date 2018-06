Honor 10 riceve un nuovo aggiornamento in attesa della GPU Turbo

Honor 8 riceve le patch di maggio - mentre arrivano novità anche in casa Samsung : Honor 8 si aggiorna con le patch di sicurezza di maggio, in rollout anche su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus in Europa, mentre Galaxy Note 8, Galaxy S9, Galaxy S9 Plus, Galaxy A8 (2018) stanno ricevendo una nuova versione dell'app Wi-Fi Protetto. L'articolo Honor 8 riceve le patch di maggio, mentre arrivano novità anche in casa Samsung proviene da TuttoAndroid.

Honor 9 inizia a ricevere il Face Unlock anche in Italia : Honor 9 inizia a ricevere un nuovo aggiornamento che porta con sé le patch di sicurezza di aprile 2018 e il Face Unlock, ridenominato Sblocco col sorriso. L'articolo Honor 9 inizia a ricevere il Face Unlock anche in Italia proviene da TuttoAndroid.

Honor 7X riceve la EMUI 8.0 con Android 8.0 Oreo e sblocco facciale : Honor 7X sta iniziando a ricevere l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo che porta l'interfaccia EMUI 8.0, lo sblocco tramite riconoscimento facciale e molte altre novità. Il rollout è partito oggi e proseguirà per le prossime due settimane. L'articolo Honor 7X riceve la EMUI 8.0 con Android 8.0 Oreo e sblocco facciale proviene da TuttoAndroid.

Call of Duty WWII : gli abbonati Twitch Prime riceveranno il nuovo Honor and Glory Pack : Arrivano interessanti novità per i giocatori di Call of Duty WWII abbonati al servizio Twitch Prime. Già nel mese di gennaio i giocatori hanno ricevuto un Rare Supply Drop e un Epic Supply Drop, gratuiti. Ora, gli sviluppatori di Sledgehammer Games e l'editore Activision hanno rivelato cosa riceveranno i membri di Twitch Prime durante il mese di aprile.Come riporta Dualshockers, gli abbonati otterranno il The Honor and Glory Pack, che garantisce ...

Huawei Honor 7X ecco quando riceverà l’aggiornamento ad Android Oreo : ecco quando Huawei invierà l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 con interfaccia Emotion 8.0 sul suo smartphone di fascia media Honor 7X: i dettagli.Tutti i possessori di un Honor 7X, il dispositivo di fascia media del secondo marchio di smartphone di Huawei, sanno già che il telefono è nella lista per ricevere l’aggiornamento alla versione Android Oreo 8.0.Honor 7x svelata la data in cui Huawei rilascierà l’aggiornamento ad ...