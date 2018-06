Hilary Duff incinta per la seconda volta | sarà una femmina

vanityfair

(Di sabato 9 giugno 2018) Il secondo figlio diuna. Lo rivela l’attrice via social, come è ormai consuetudine fare tra le celeb, con una foto sul suo profilo Instagram che la ritrae, con un pancino ormai evidente, abbracciata al fidanzato Matthew Koma. «Indovinate ragazzi! Io e @MatthewKoma aspettiamo una piccola principessa. Non potremmo essere più felici!» https://www.instagram.com/p/BjxVOv4H9Gi/?hl=it&taken-by=L’attrice di Younger è già mamma di un maschio, Luca Cruz, 6 anni, avuto dall’ex marito Mike Comrie. Il padre della piccola in arrivo è Matthew Koma, musicista e disc jockey, con il qualevive una storia d’amore da oltre un anno e che, sempre su Instagram scrive, «Avremo una bambina!bella come e dolce come la mamma. È l’inizio di un altro meraviglioso capitolo». Alla coppia i nostri migliori auguri. LEGGI ANCHE, mare e montagna ...