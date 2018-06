Hawaii | vulcano Kilauea | da una sola fessura la spaventosa quantità di 100 000 litri di

Hawaii : spettacolare arcobaleno nel cratere del vulcano Kilauea : Mentre dilaga la distruzione generata dalla lava del vulcano Kilauea sulla Grande Isola delle Hawaii , è stato catturato un momento spettacolare in cima al vulcano . Una diretta dal cratere Halemaumau fornita dal Servizio Geologico statunitense (USGS) ha mostrato un arcobaleno venire fuori dalla caldera nel tardo pomeriggio. L’ arcobaleno è stato catturato alle 17:53 circa (ora locale) ed è durato solo per pochi minuti prima di dissolversi. Da ...

Usa : lava vulcano Hawaii ha distrutto centinaia case

Vulcano Kilauea : forte terremoto scuote le Hawaii - record di 500 scosse in un solo giorno per l’isola : Un terremoto di magnitudo 5.5 ha scosso la Grande Isola delle Hawaii nella notte italiana. Non è stata emanata alcuna allerta tsunami per la scossa, che è stata tra le più forti dei recenti terremoti avvertiti sull’isola. La scossa si è verificata vicino al Vulcano Kilauea e ha generato una nube di cenere di quasi 2,5 km di altezza. Weston Thelen, del Servizio Geologico statunitense (USGS), ha spiegato: “Quello che sta succedendo qui è ...