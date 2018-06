Halep trionfa al Roland Garros | battuta la statunitense Stephens

ilsecoloxix

(Di sabato 9 giugno 2018) Simonaha vinto ilbattendo in finale in rimonta per 3-6, 6-4, 6-1 laSloane. È il primo successo in una prova del Grande Slam per la romena, n.1 del mondo, che in precedenza era stata sconfitta nella finale dello Slam parigino nel 2014 e nel 2017.