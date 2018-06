Halep spezza la maledizione | è campionessa del Roland Garros! Stephens ko in rimonta

sportfair

Simona Halep ce l'ha fatta ???? Al terzo tentativo, il Roland Garros è suo: il report della finale con Sloane Stephen…

(Di sabato 9 giugno 2018) Simonavince il primo Slam della carriera: la tennista romena si aggiudica ilGarros battendo Sloanein finale Tensione, fantasmi e paura. Un primo set che scivola via con estrema, troppa semplicità per 3-6. Ci risiamo. Simonadomina ilGarros, gioca un tennis aggressivo, sbaraglia giocatrici del calibro di Kerber e Muguruza e poi arrivata in finale, contro l’outsider di turno, si scioglie. Le è capitato l’anno scorso contro Jelena Ostapenko, proprio alGarros nel quale vanta un poco invidiabile record di due finali perse; le è capitato quest’anno agli Australian Open contro Wozniacki, entrambe le volte in vantaggio e ad un passo dal titolo, poi sfumato. L’ultima delusione negli Internazionali d’Italia, pochi giorni fa, ancora una volta seconda dietro Svitolina, come nella passata edizione. Quindi perché non ripetersi? Perché questo è il torneo ...