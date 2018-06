“Ha pochi giorni di vita” La tragedia dietro il programma di Amadeus | la vip si ritira

caffeinamagazine

(Di sabato 9 giugno 2018) ‘’Ora o mai più’’ è già un successo. La prima puntata delcondotto daha avuto ottimi ascolti e il format è stato apprezzato dal pubblico italiano. Un sorta di rinascita artistica di chi ha passato gli ultimi vent’anni in terapia, in depressione, in un buco nero chiamato oblio. Ora o mai più unisce tutti gli ingredienti vincenti di undi successo: giudici di un certo spessore, concorrenti indelebili nella memoria del pubblico e un conduttore perfetto. I punti di forza sono la trasparenza e la naturalezza dei concorrenti, che non si imbarazzano per niente nel parlare di ‘’piccoli esaurimenti nervosi’’, di ‘’pianobar dove capitava di non cantare per nessuno’’, di ‘’telefoni che non squillavano più’’ e di ‘’psicoterapia che aiutava a rialzarsi dal letto la mattina’’. La prima puntata è stata vinta da Lisa. La cantante ha cantato il suo successo “Sempre” è ...