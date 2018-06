Gruppo di 500 bambini con Frecciarossa 1000 in Vaticano : Di tutte le religioni e provenienze. Cattolici, musulmani, buddhisti, ortodossi, atei: il Frecciarossa 1000 , "punta di diamante" dell'Alta Velocità, in veste di "Treno dei bambini ", organizzato dal "...

Gruppo FCA - Marchionne : "Addio al diesel dal 2021. La 500 sarà elettrificata" : "Entro la fine di questo decennio, la motorizzazione diesel conoscerà un forte declino sul mercato": la previsione di Sergio Marchionne per il futuro di quest'alimentazione in Europa è chiara. E su questa base è arrivato l'annuncio: "Abbandoneremo il diesel su tutti i modelli entro il 2021: rimarrà soltanto sui veicoli commerciali".Elettrificazione, a partire dalla 500. Al posto delle motorizzazioni a gasolio, anche il ...

Gruppo FCA - Nel 2020 la nuova 500 mild hybrid - e subito dopo l'elettrica : P1F, P1R, P2, P3, P4: cinque diversi motori elettrici (a seconda della collocazione nell'ambito della catena cinematica) per quattro impieghi, quelli dell'ibrido mild, dell'ibrido full, del plug-in e dell'elettrico puro. E ciascuna piattaforma futura sarà in grado di accoglierli tutti: questo è quanto ha in programma FCA per il suo futuro dopo il diesel. Lo ha spiegato Mark Chernoby, responsabile della technical compliance aziendale.Il ...