Griglia di partenza F1 | GP Canada 2018 | risultato e classifica qualifiche

Tour De France 2018/ Tappa pirenaica con Griglia di partenza in stile Formula Uno : Tra le varie novità che ci aspettano nel Tour De France 2018 in risalto c'è quella della diciassettesima Tappa. I corridori partiranno in una griglia in stile Formula Uno(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 14:23:00 GMT)

Tour de France - la 17ª tappa fa saltare il banco : partenza in Griglia e subito tutti contro tutti : La diciassettesima tappa del Tour de France sarà quest’anno abbastanza insolita, i corridori partiranno suddivisi in griglie definite dalla classifica generale Sarà un Tour de France alquanto particolare quello che scatterà il prossimo 7 luglio, dal momento che la diciassettesima tappa proporrà una situazione abbastanza insolita. Non parliamo solo della lunghezza, visti i 65 km che separeranno Bagnères de Luchon all’arrivo di Saint ...

F1 - colpo di scena in casa Red Bull : pesante penalità per Ricciardo sulla Griglia di partenza del Gp del Canada : Adrian Newey ha svelato che Daniel Ricciardo potrebbe subire una pesante penalità in griglia in occasione del Gp del Canada Non comincerà benissimo il week-end del Canada per Daniel Ricciardo, il pilota australiano infatti subirà con ogni probabilità una pesante penalità sulla griglia di partenza. LaPresse/Photo4 A svelarlo è Adrian Newey ai microfoni di Sky Sport UK: “sfortunatamente potremmo subire una penalità con Ricciardo – le ...

MOTOGP DIRETTA MUGELLO 2018/ Streaming video TV8 e SKY gara live : tutti sulla Griglia di partenza - via! : DIRETTA MOTOGP gara e warm-up live GP Italia 2018 MUGELLO: cronaca e tempi, podio e vincitore del sesto Gran Premio stagionale (oggi domenica 3 giugno). Nella parte centrale della gara del MUGELLO si forma un quartetto tutto italiano all'inseguimento di Lorenzo: Dovizioso, Iannone, Rossi e Petrucci danno la caccia al maiorchino che continua a condurre, il Dottore di Tavullia non riesce a fare di meglio per colpa di una Yamaha che anche oggi ...

MotoGP - la Griglia di partenza del GP del Mugello 2018 : 1 Valentino ROSSI 2 Jorge LORENZO 3 Maverick VINALES 4 Andrea IANNONE 5 Danilo PETRUCCI 6 Marc MARQUEZ 7 Andrea DOVIZIOSO 8 Cal CRUTCHLOW 9 Johann ZARCO 10 Alex RINS 11 Jack MILLER 12 Franco ...

MotoGp – Valentino Rossi in pole - due spagnoli al fianco del Dottore : la Griglia di partenza del Gp d’Italia : Valentino Rossi conquista la pole position al Mugello: la griglia di partenza del Gp d’Italia Favolosa pole position di Valentino Rossi al Gp d’Italia! Il Mugello diventa di nuovo Mugiallo con l’incredibile risultato del Dottore oggi davanti al pubblico italiano. Il Dottore ha raggiunto quota sette pole position sul circuito italiano, battendo il record di Mick Doohan. Una grandissima soddisfazione per il nove volte campione ...

MotoGp Italia - Griglia di partenza : Rossi in pole - Lorenzo 2° : SCARPERIA - Pazzesco Rossi e pazzesche queste qualifiche. Per il Dottore pole e record della pista con 1:46.208, sgretolando il precedente record. Ma a volare sono stati tutti i big, che hanno ...

Griglia di partenza MotoGP - Qualifiche GP Italia : risultato e classifica. Pole-position di Valentino Rossi - capolavoro del n.46! : Le Qualifiche del GP d’Italia 2018, sesta prova del Mondiale di MotoGP, sorridono ad una grandioso Valentino Rossi che realizza un capolavoro nel time-attack (55esima pole in carriera), in sella alla sua prima Yamaha, e la prima pole da Motegi 2016. Una prestazione valsa anche il nuovo record della pista a precedere Jorge Lorenzo (Ducati) ed il compagno di squadra di Maverick Vinales. Bene anche Andrea Iannone (Suzuki) e Danilo Petrucci ...