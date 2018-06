Greenpeace | alta radioattività nel latte vicino Chernobyl 

meteoweb.eu

(Di sabato 9 giugno 2018) Nonostante siano passati 32 anni si sentono ancora gli effetti dell’esplosione della centrale nucleare di Chernobyl. Ilin alcune parti dell’Ucraina ha livelli difino a cinque volte superiori al limite di sicurezza previsto nel Paese. A dimostrarlo è una ricerca dei laboratori diall’Universita’ di Exeter e dell’Istituto ucraino di radiologia agraria. Sono stati prelevati campioni divaccino da fattorie e piccole stalle private nella regione di Rivne, a 200 chilometri dal luogo in cui ci fu l’esplosione nel 1986. In 6 dei 14 campioni studiati sono stati trovati livelli di cesio radiattivo nelsopra il limite di sicurezza di 100 Becquerel per litro (Bq/l). I livelli più alti hanno raggiunto quote di 500 Bq/l. I ricercatori hanno precisato come potrebbero essere prese alcune semplici misure protettive per ...