Grandi opere | dal M5s toscano un dossier per Toninelli | “Stop a Tav e ampliamento

(Di sabato 9 giugno 2018) Il passante della Tav di Firenze e l’dell’aeroporto di Peretola non s’hanno da fare. Si potrebbe sintetizzare con questi due “no” ilche il Movimento 5 Stelleconsegnerà al ministro delle Infrastrutture Daniloche ha ripetuto in queste ore che le“vanno valutate una per una secondo il parametro costi-benefici”. Così adesso il governo Conte potrebbe mettere nel mirino le due infrastrutture su cui il centrosinistra ha impostato le politiche di sviluppo e di trasporto di Firenze negli ultimi trent’anni. Il contenuto del report è stato anticipato giovedì dalla Nazione e il sindaco Dario Nardella lo ha definito “un atto di guerra contro Firenze”. Il presidente della Regione Enrico Rossi invece ha chiesto subito un incontro ufficiale anel “principio di continuità” sulleda realizzare in Toscana. Ma la ...